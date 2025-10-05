كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ما وصفه بقرب إنجاز صفقة تُعيد جميع الأسرى "أحياءً وقتلى" وفق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب؛ وربط ذلك بتجريد (حماس) من السلاح وفرض نزع السلاح في قطاع غزة، مع بقاء الجيش الإسرائيلي في "مناطق سيطرة".وقال كاتس في كلمةٍ خلال مراسم الذكرى الرسمية لقتلى حرب أكتوبر 1973، إن "المرحلة الأولى" من الخطة "يُفترض أن تبدأ قريبًا"، وإن الإفراج عن جميع الأسرى سيكون "فوريًا"، على حدّ تعبيره. وأشار كاتس إلى أنّ الجيش "في قلب مدينة غزة وجاهز لكل احتمال"، وقدّم ذلك بوصفه واقعًا ميدانيًا راهنًا.ولوّح كاتس بتصعيد واسع إذا لم تُفرج حركة (حماس) عن الأسرى، قائلاً إن الجيش "سيزيد مجددًا كثافة النيران حتى حسم الحركة وتحرير جميع الأسرى"، وفق صياغته.وعزا كاتس ما اعتبره "تحوّلاً" في موقف (حماس) إلى "شدّة الضغط العسكري على مدينة غزة"، وربط بين قرار "احتلال غزة" وضرب الأبراج و"شدّة المناورة" البرية، وبين انتقال "نحو 900 ألف من سكان غزة جنوبًا" وما وصفه بـ"ضغطٍ هائل" على حماس والدول الداعمة لها خشية "انهيارها".وقدّم كاتس خطة ترامب بوصفها "حاسمة"، وادّعى أنّها حازت "ائتلافًا واسعًا داعمًا" ومتّسقة مع "أهداف الحرب الإسرائيلية"، على حدّ قوله. وقال كاتس إن إسرائيل "تتوقع" تنفيذ الشق الأول من الخطة "في المدى القريب".