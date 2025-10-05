عربي

بيان عربي إسلامي يرحب برد حماس على خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

رام الله - دنيا الوطن
رحب وزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، اليوم الأحد، بالخطوات التي اتخذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيال مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإحياء المفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذه.

ورحب وزراء الخارجية، في بيان مشترك، بدعوة ترامب لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى، مؤكدين تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة.

وأكد البيان أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمر بها سكان قطاع غزة.

كما رحب وزراء الخارجية بإعلان (حماس) استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وأكدوا ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح، ومعالجة جميع جوانبه.

وقد أكد وزراء الخارجية في البيان التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أية خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح المحتجزين.

كما شدد على دعمهم لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتوحيد الضفة الغربية والقطاع، والوصول إلى اتفاقية تضمن أمن جميع الأطراف، بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار غزة، ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

