الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنشهدت الضفة الغربية المحتلة، فجر الأحد، تصعيدا ميدانيا واسعا على عدة جبهات، بالتزامن مع حملات اعتقالات ومداهمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات فلسطينية متعددة.واقتحم الجنود منازل الفلسطينيين، بما في ذلك منازل عائلات الشهداء، حيث داهموا منزل الشهيد محمود العقاد في نابلس وأزالوا أعلام فلسطين وصوره، كما مزّقوا صور الشهيد ثمين دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس.وداهمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية دوما جنوب نابلس، منازل الفلسطينيين ومزقت صور الشهيد ثمين دوابشة.وفي إطار حملاتها الأمنية، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان، منهم حسن مرشود من مخيم بلاطة بنابلس، للضغط على نجله لتسليم نفسه، والشابان عبدالغني عبدالله أحمد ومجدي راتب الديك بعد مداهمة منازلهما في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.كما اعتقلت الشاب يوسف الهنيني من منطقة رأس الجورة بمدينة الخليل قبل أيام من موعد زفافه، بالإضافة إلى يزن أبو طعيمة ومعتز الأطرش من المنطقة الجنوبية بالخليل، والشابين مهدي ورائد الصرصور بعد اقتحام منزليهما في منطقة نمرة بالمدينة.وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد بدران جوابرة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح عقب مداهمة منزله.كما شملت عمليات الاقتحام عددا من المدن والقرى والمخيمات في الضفة، منها مخيم العين غرب نابلس وقرية مادما، وبلدتي عرابة وقباطية في جنين، إلى جانب عمليات تجريف في شوارع قرية العرقة وإغلاق الطرق الفرعية قرب جنين، وبلدة بلعا شرق طولكرم.في سياق المواجهات، أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال في قرى دير جرير وبيت عنان ودورا، بينما استخدمت القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.وفي الوقت نفسه، شنت مجموعات من المستوطنين هجمات عدوانية على ممتلكات الفلسطينيين، حيث أحرقوا مركبات واعتدوا على منازل في واد الرخيم وسوسيا، كما قطعوا أشجار الزيتون في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، ما ساهم في زيادة التوتر الأمني في المنطقة.