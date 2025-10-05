شؤون فلسطينية

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون ونقابيون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين، وصون رسالتهم رغم الظروف والتحديات الراهنة، وتكريس كل أشكال الإسناد والتضامن العالمي مع معلمي ومعلمات فلسطين؛ والتأكيد على مهنة التدريس كمهنة تعاونية وإنسانية، مستذكرين الشهداء من المعلمين والطلبة الذين ارتقوا خلال العدوان الاحتلالي المتواصل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خاص لمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، حمل شعار: "إعادة صياغة التدريس كمهنة تعاونية"؛ عقدته وزارة التربية والتعليم العالي، صباح اليوم الأحد، بالتعاون مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

وتحدث في المؤتمر كل من؛ وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، والأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، وأمين عام "الدولية للتعليم" ديفيد إدوارد، بحضور وكيل التربية والتعليم نافع عساف وممثلين عن الأسرة التربوية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والمؤسسات الشريكة والصحفيين.

وقال برهم، إننا نقف اليوم عند العطاء الراقي لمعلمين ومعلمات يكتبون رسالة الوفاء للأجيال في أبهى صورة، في ظل الحصار الاقتصادي، والحواجز التي تقطع أوصال القرى والمدن، لكن يبقى المعلم مصرا على الالتحاق بمدرسته والخروج مبكرا والانتظار لساعات أمام الحاجز لاجتيازه والوصول إلى مدرسته، وهذا هو الصمود الفلسطيني الذي نعتز به.

وأكد برهم أن المعلم هو الذي عانى ولا زال يعاني من الغطرسة وبطش الاحتلال، وهو المتواجد في قطاع غزة، وهو من ضحى بنفسه من أجل أن يبقى أبناءه صامدون على أرض فلسطين، حيث استشهد أكثر من ألف معلم خلال العدوان على قطاع غزة.

وشدد برهم على أن المعلم بحاجة لمنظومة تعاونية تدعم حقوقهم، وواقع عملهم، وأسلوبهم التربوي وقدرتهم على التأثير، واحترافيته.

بدوره، استذكر أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، تضحيات مئات الشهداء وآلاف الطلبة الذين ارتقوا تحت الركام في غزة، ومبادرات آخرين على استمرار التعليم رغم القصف، ومعاناة معلمو الضفة على الحاجز رغم الحصار المالي، موضحا أن المعلم في المقدمة دوما يتضامن مع الحق أينما كان، وهو الحافظ على الهوية الوطنية، والرواية الفلسطينية الحقيقية رغم التحدي المتمثل في نية الاحتلال تغيير المناهج، لكن وجود المعلم هو الأساس لتثبيت الرواية الفلسطينية.

وأشار ارزيقات إلى أن معظم المسيرات والاحتجاجات التي تخرج في العالم نصرة لفلسطين وغزة يقودها المعلمون.

وقال إن الاتحاد في شراكة مع الوزارة من أجل حماية العملية التعليمية، وهي ما أفضت إلى استقرار العملية التعليمية هذا العام.

من جانبه، تطرق الأمين العام لاتحاد التعليم العالمي ديفيد إدوارد إلى دور المعلم الهام في إنشاء جيل واعي ومتعلم يساعد في رفعة المجتمع وازدهاره، مستذكرا المعلمين الذين ارتقوا في ظل العدوان الإسرائيلي، والذين لا يزالون صامدون في الميدان رغم التحديات.

وأكد أن اتحاد التعليم العالمي ملتزم بدعم القضية الفلسطينية، وأن يتحرك المعلم الفلسطيني بكل حرية دون عراقيل أو معوقات خلال السنوات المقبلة.

وفي مداخلة له، قال مدير عام مركز إبداع المعلم رفعت الصباح إن كل اصلاح لمنظمة التعليم والشعارات التي تنادي بتحسين التعليم لا يمكن أن تتم دون إرضاء المعلم، فهو حجر الأساس، وبدونه لا يمكن إحداث تنمية.

يُشار إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمعلمين يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر سنويا منذ عام 1994، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.


أخبار ذات صلة

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

كاتس: نتوقع قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

ترامب ينشر خريطة لخطوط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

الضفة: اقتحامات واعتقالات وتصاعد اعتداءات المستوطنين

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع شهداء ومصابين ويدمر جامعة الأزهر

إعلام إسرائيلي يتحدث عن نقاط الخلاف التي ستُطرح في مفاوضات القاهرة

إعلام إسرائيلي يتحدث عن نقاط الخلاف التي ستُطرح في مفاوضات القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

جنين: الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرية العرقة بالسواتر الترابية

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب &quot;خطوة مهمة&quot; لإنهاء الحرب

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب "خطوة مهمة" لإنهاء الحرب

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

منوعات

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

عربي

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة &quot;مليئة بالأخطار&quot; وتخدم أهداف إسرائيل

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان