(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

نعيم قاسم - الأمين العام لحزب الله
رام الله - دنيا الوطن
حذّر الأمين العام لـ(حزب الله)، نعيم قاسم، السبت، من "أخطار كبيرة" في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة، معتبراً أنها تمنح إسرائيل ما عجزت عن تحقيقه عسكرياً منذ عامين.

وقال قاسم في كلمة متلفزة خلال إحياء ذكرى قياديين من الحزب اغتيلا خلال الحرب مع إسرائيل العام الماضي: "في الحقيقة هذه الخطة هي خطة مليئة بالأخطار"، مشدداً على أن المقاومة لن تسمح بتمرير أي تسوية تنتقص من حقوق الفلسطينيين.

وأشار إلى "مشروع إسرائيل الذي تريد أن تحصل عليه بالسياسة بعد أن عجزت من الحصول عليه بواسطة العمل العسكري والعدوان والإبادة والمجاعة".

وأكد قاسم أنه لن يدخل "في نقاش التفاصيل" المتعلقة بالخطة، مضيفا "في النهاية المقاومة الفلسطينية، حماس وكل الفصائل، هي تناقش وهي تقرر ما تراه مناسبا".

وشدد على وجوب مواجهة "مشروع إسرائيل الكبرى" التي تطرق إليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في آب/أغسطس، وهي تؤشر إلى الحدود التوراتية التي يُفترض أنها تشمل حاليا الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أجزاء من الأردن ولبنان وسورية.

وقال قاسم "عندما نواجه إسرائيل علينا أن نواجهها كل واحد من موقعه وبحسب قدرته... إن لم يكن مقتنعا ومؤمنا بأحقية القضية الفلسطينية، على الأقل أن يكون مقتنعا بأن يبعد الخطر عنه قبل أن يصل إليه، لأن المشروع سيصل إليه عاجلا أم آجلا".

وأتى موقف قاسم غداة إعلان حماس موافقتها على الافراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، والتي أكدت استعدادها للإفراج عن كل الأسرى وتسليم إدارة غزة لهيئة من المستقلين الفلسطينيين (تكنوقراط)، بموجب خطة الرئيس الأميركي التي تحظى بدعم إسرائيل. لكنها شددت على وجوب التفاوض بشأن نقاط أخرى مرتبطة بـ"مستقبل القطاع" وردت في المقترح.

