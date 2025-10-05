المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

جدد وزير الشباب والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، الأحد، دعوة الحكومة لمحتجي حركة "جيل زد 212" إلى الحوار، بالتزامن مع دخول احتجاجاتهم أسبوعها الثاني في عدة مدن مغربية.

وأكد بنسعيد أن الأزمات التي يشهدها قطاعا الصحة والتعليم "متوارثة من حكومات سابقة"، مشيراً إلى أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات.

وتظاهر أمس السبت محتجون في مدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وتطوان، رافعين شعارات ضد الفساد، ومطالبين بفرص عمل وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وتضم الحركة أكثر من 180 ألف عضو على منصة "ديسكورد"، وتشدد على سلمية تحركاتها ورفضها لأي شكل من العنف.

وبحسب السلطات المغربية، قُتل 3 أشخاص خلال محاولة اقتحام مركز للدرك في قرية القليعة قرب أغادير الأربعاء الماضي، كما أصيب أكثر من 350 شخصاً، معظمهم من قوات الأمن. وكانت حكومة عزيز أخنوش قد دعت المحتجين إلى "حوار شفاف وتقديم مقترحات عملية" لحل القضايا المطروحة.