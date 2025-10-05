مصر تستضيف وفدين من (حماس) وإسرائيل لإتمام خطة ترامب بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية المصرية استضافتها وفدين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل -غدا الاثنين- لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال مصدر دبلوماسي مطلع إن "المحادثات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة ترامب ستبدأ غدا الاثنين في شرم الشيخ".وأضاف المصدر أن وفد حركة (حماس) المفاوض سيغادر الدوحة، اليوم الأحد، إلى مصر تمهيدا لمشاركته في المحادثات، كما أكد المصدر أن الوفد القطري سيتوجه إلى مصر غدا الاثنين مع بدء المحادثات الخاصة بتطبيق خطة ترامب.وفي واشنطن، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في طريقه إلى مصر لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب للسلام.وأضاف المسؤول أن جاريد كوشنر صهر ترامب، سيشارك هو الآخر في المحادثات التي يتوقع أن تنطلق غدا الاثنين.ونقلت صحيفة (وول ستريت) عن مصادر قولها إن المحادثات في مصر تهدف إلى المساعدة في إتمام الاتفاق بشأن خطة ترامب، بعد أن دعمت كل من حماس وإسرائيل اقتراحه المكون من 20 نقطة لإنهاء الحرب رغم إبدائهما تحفظات تحتاج إلى تسوية.وأشارت الصحيفة إلى أن إرسال واشنطن وفدا رفيع المستوى دليل على مدى جدية ترامب في التوصل إلى اتفاق رغم مخاوف كبيرة بشأن شروط جميع الأطراف المعنية.