انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت، صباح اليوم، الأحد، انتخابات مجلس الشعب في سوريا لأول مرة منذ سقوط النظام المخلوع.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "الإخبارية السورية" ووكالة "سانا" الرسميتان.

وقالت (قناة الإخبارية): "انطلاق انتخابات مجلس الشعب في سوريا وهي الأولى منذ سقوط النظام البائد".

فيما ذكرت وكالة (سانا) أن "المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات تفتح أبوابها للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد التحرير".

ويتنافس في الانتخابات ألف و 578 مرشحا، وشكّلت النساء 14 بالمئة منهم، بينما يبلغ عدد مقاعد المجلس 210، ثلثها يعيّنه رئيس الجمهورية مباشرة، فيما يُنتخب الثلثان الآخران".

وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت الخاص بمجلس الشعب، وأصدر في 27 أغسطس/ آب الماضي مرسوما بالتصديق عليه.

وحدد المرسوم الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب، واللجان المرتبطة بها، وكيفية الانتخاب.

وحسب المرسوم، تُجرى الانتخابات وفق نظام يقوم على الانتخاب غير المباشر، عبر "هيئات ناخبة"، يتم تشكيلها في كل دائرة انتخابية بقرار من اللجان القضائية المختصة.

وتضم هذه الهيئات عددًا محددًا من الأعضاء، يُحتسب حجمها نسبةً إلى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، ويُشترط أن يكون المرشح لعضوية المجلس من بين أعضائها.

