قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع مصابين ويدمر جامعة الأزهر

رام الله - دنيا الوطنواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، بينها تدمير كامل لجامعة الأزهر في منطقة المغراقة وسط القطاع.وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرق مدينة أصداء شمال خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.كما قصفت مدفعية الاحتلال من آلياتها المتمركزة شرق وادي غزة تجمعات لمواطنين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، ما تسبب في وقوع عدة إصابات.وفي مدينة غزة، شنّ طيران الاحتلال الحربي غارات متتالية على أحياء الصبرة والجلاء والثلاثيني، واستهدف بنايات سكنية تعود لعائلتي اللوح وأبو شعبان في محيط مفترق الطيران، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وإلحاق دمار واسع في المباني المستهدفة والمنازل المجاورة.إلى ذلك، استهدفت طائرات الاحتلال مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابات وأضرار في منازل المواطنين.وتزامن ذلك مع قصف عنيف استهدف جامعة الأزهر في منطقة المغراقة، أدى إلى تدميرها بالكامل، في إطار العدوان المتواصل على البنى التحتية والمرافق المدنية في القطاع.