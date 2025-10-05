عاجل

  • بيان مشترك للأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وإندونيسيا وباكستان وتركيا: نرحب بخطوات حماس إزاء مقترح ترمب

  • الدفاع المدني: طواقمنا تنقذ ثلاثة مواطنين أصيبوا إثر قصف شقة سكنية لعائلة "الشوا" بالقرب من مفترق الطيران بغزة

  • المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: لم تدخل أي شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة منذ بدء الحصار عليها

  • المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم الإعلان عن خطة ترمب

دولي

ناشطو "أسطول الصمود" يصلون تركيا ويروون تفاصيل "تجربة وحشية" بعد احتجازهم من إسرائيل

ناشطو "أسطول الصمود" يصلون تركيا ويروون تفاصيل "تجربة وحشية" بعد احتجازهم من إسرائيل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل عشرات الناشطين من "أسطول الصمود العالمي" إلى تركيا، السبت، بعد اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفنهم أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال الناشطون إنهم تعرضوا لـ"تجربة وحشية"، مؤكدين أنهم واجهوا العنف وسوء المعاملة خلال احتجازهم على متن السفن وبعد نقلهم إلى السجون الإسرائيلية.

وكان الأسطول يضم أكثر من 40 سفينة ومركباً تقل ناشطين دوليين ومساعدات إنسانية إلى غزة التي تعاني أزمة إنسانية خانقة منذ عامين.

وبحسب السلطات التركية، اعترضت البحرية الإسرائيلية الأسطول واحتجزت أكثر من 400 ناشط، قبل أن تبدأ بترحيلهم منذ الجمعة، حيث وصل إلى إسطنبول 137 ناشطاً من 13 دولة، بينهم 36 مواطناً تركياً.

وأوضح الناشط الإيطالي باولو رومانو لوكالة فرانس برس أن القوات الإسرائيلية سيطرت على السفن بالقوة، وأجبرت الركاب على الركوع ووضع وجوههم على الأرض، مع استخدام الضرب والسخرية والإهانات الجسدية والنفسية.

وأضاف أن الإسرائيليين حاولوا إجبارهم على الاعتراف بدخول البلاد بشكل غير قانوني، رغم أنهم كانوا في المياه الدولية.

كما قالت الناشطة الماليزية إيليا بلقيس إن الاعتراض كان "أسوأ تجربة"، مشيرة إلى تقييد الأيدي بالأصفاد، ومنعهم من المشي أو الحصول على الماء والدواء، مما دفع الحكومة السويدية لمطالبة إسرائيل بتوفير الغذاء والدواء لمواطنيها المحتجزين.

من جانبها، أشارت صحيفة “ذا غارديان” إلى أن السويدية غريتا تونبرغ كانت محتجزة في زنزانة ضعيفة التجهيز، مع حصولها على كميات محدودة من الماء والطعام.

ووصل جميع الناشطين المرحلين إلى إسطنبول على متن رحلة خاصة لشركة “توركيش إيرلاينز”، حيث استقبلهم أقاربهم وأبناء جلدتهم.

وأدانت تركيا الاعتراض الإسرائيلي، ووصفت العملية بـ”الإرهابية”، فيما ندد الرئيس رجب طيب إردوغان بـ”وحشية إسرائيل”، ووصف وزير الخارجية هاكان فيدان الناشطين بأنهم “أفراد شجعان أعطوا صوتًا للإنسانية”.

وأكد الصحافي الإيطالي لورنتسو داغوستينو أن الأسطول اعترض في المياه الدولية على بعد 88 كيلومترا من غزة، وأن المحتجزين أمضوا يومين في ظروف صعبة قبل الإفراج عنهم بضغط من المجتمع الدولي.

من جهته، أعلن الناشط الليبي مالك قطيط عزمه على تكرار محاولة كسر الحصار، مشيرا إلى أنه سيجمع فريقه ويحضر سفينة جديدة مع مساعدات وطبية للقطاع الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

ناشطو &quot;أسطول الصمود&quot; يصلون تركيا ويروون تفاصيل &quot;تجربة وحشية&quot; بعد احتجازهم من إسرائيل

ناشطو "أسطول الصمود" يصلون تركيا ويروون تفاصيل "تجربة وحشية" بعد احتجازهم من إسرائيل

وزير الدفاع الباكستاني يهدد الهند: &quot;ستُدفن تحت حطام طائراتها الحربية&quot;

وزير الدفاع الباكستاني يهدد الهند: "ستُدفن تحت حطام طائراتها الحربية"

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أًطلق من اليمن

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أًطلق من اليمن

بن غفير وسموتريتش يعلنان رسمياُ موقفهما من خطة ترامب

بن غفير وسموتريتش يعلنان رسمياُ موقفهما من خطة ترامب

أغلبية الألمان يريدون الاعتراف بدولة فلسطين

أغلبية الألمان يريدون الاعتراف بدولة فلسطين

إيطاليا: مئات الآلاف يتظاهرون رفضاً لحرب غزة وتأييداً لأسطول الصمود

إيطاليا: مئات الآلاف يتظاهرون رفضاً لحرب غزة وتأييداً لأسطول الصمود

مجددًا.. إغلاق مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي

مجددًا.. إغلاق مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي

هولندا تقرر استمرار حظر تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل

هولندا تقرر استمرار حظر تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

لمناسبة يوم المعلم العالمي:مشاركون يؤكدون أهمية حماية المعلمين الفلسطينيين وصون رسالتهم رغم الظروف الصعبة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب &quot;خطوة مهمة&quot; لإنهاء الحرب

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب "خطوة مهمة" لإنهاء الحرب

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة رغم زعمه بتقليص عملياته وطلب ترامب بوقف القصف فوراً

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة رغم زعمه بتقليص عملياته وطلب ترامب بوقف القصف فوراً

مصر وقطر ترحبان بموافقة &quot;حماس&quot; على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

مصر وقطر ترحبان بموافقة "حماس" على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

منوعات

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

عربي

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة &quot;مليئة بالأخطار&quot; وتخدم أهداف إسرائيل

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان