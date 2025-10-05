وزير الدفاع الباكستاني يهدد الهند: "ستُدفن تحت حطام طائراتها الحربية"

رام الله - دنيا الوطنردّ وزير الدفاع الباكستاني خواجه آصف، الأحد، بلهجة حادة على ما وصفه بالتصريحات الاستفزازية الصادرة عن أبرز مؤسسة أمنية في الهند، مؤكداً أن أي محاولة عسكرية جديدة ستنتهي بكارثة على نيودلهي.وقال آصف في منشور عبر منصة "إكس"، نقلته قناة "جيو" الباكستانية: "الهند ستُدفن أسفل حطام طائراتها الحربية، إن شاء الله"، مضيفاً أن تصريحات القادة العسكريين والسياسيين الهنود ما هي إلا محاولة فاشلة لاستعادة المصداقية المفقودة.وأشار وزير الدفاع الباكستاني إلى أن التصريحات الأخيرة تعكس حجم الضغوط التي تعيشها القيادة الهندية حالياً، مؤكداً أن "الهزيمة الساحقة 6 مقابل صفر" التي مُنيت بها نيودلهي في وقت سابق ستتضاعف إذا حاولت تكرار المواجهة.وأضاف أن الرأي العام في الهند انقلب بقوة ضد الحزب الحاكم بعد تلك الهزيمة، وهذا ينعكس على كلمات القادة.وكان قائد القوات الجوية الهندية آمار بريت سينغ قد صرح، السبت، بأن الهند أسقطت 5 مقاتلات باكستانية من طراز إف-16 وجيه إف -17 خلال القتال العنيف بين الجارتين النوويتين في مايو الماضي.