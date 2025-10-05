عاجل

  • بيان مشترك للأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وإندونيسيا وباكستان وتركيا: نرحب بخطوات حماس إزاء مقترح ترمب

  • الدفاع المدني: طواقمنا تنقذ ثلاثة مواطنين أصيبوا إثر قصف شقة سكنية لعائلة "الشوا" بالقرب من مفترق الطيران بغزة

  • المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: لم تدخل أي شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة منذ بدء الحصار عليها

  • المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم الإعلان عن خطة ترمب

دولي

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أًطلق من اليمن

رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، في حادثة ترافقت مع دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو تمكن من اعتراض الصاروخ بنجاح، فيما لم تسجل أي إصابات أو أضرار، بحسب ما أكده المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون في تل أبيب مؤقتا أمام حركة الملاحة الجوية عقب إطلاق الصاروخ، قبل أن يعاد فتحه لاحقا بعد تقييم الموقف.

ودوت صافرات الإنذار في مدن عدة منها الرملة، اللد، رحوفوت، بئر يعقوب، وموديعين، بالإضافة إلى مناطق في "لخيش"، والضفة الغربية، ومنطقة البحر الميت.

الدنيا حكايات

شؤون فلسطينية

منوعات

عربي

