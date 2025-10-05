جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أًطلق من اليمن

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، في حادثة ترافقت مع دوي صافرات الإنذار في مناطق واسعة من وسط وجنوب البلاد.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو تمكن من اعتراض الصاروخ بنجاح، فيما لم تسجل أي إصابات أو أضرار، بحسب ما أكده المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إغلاق المجال الجوي في مطار بن غوريون في تل أبيب مؤقتا أمام حركة الملاحة الجوية عقب إطلاق الصاروخ، قبل أن يعاد فتحه لاحقا بعد تقييم الموقف.ودوت صافرات الإنذار في مدن عدة منها الرملة، اللد، رحوفوت، بئر يعقوب، وموديعين، بالإضافة إلى مناطق في "لخيش"، والضفة الغربية، ومنطقة البحر الميت.