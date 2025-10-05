عاجل

  • الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي: قواتنا المسلحة نفذت عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي في القدس المحتلة

  • مصادر لـ(التلفزيون العربي): وفد حركة حماس المفاوض برئاسة خليل الحية يتوجه اليوم إلى القاهرة

شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي يتحدث عن نقاط الخلاف التي ستُطرح في مفاوضات القاهرة

إعلام إسرائيلي يتحدث عن نقاط الخلاف التي ستُطرح في مفاوضات القاهرة
أهالي غزة في نزوح مستمر
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر (لم تسمها)، اليوم الأحد، إن لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحفظات على خريطة الانسحاب التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن "التحفظات على خريطة الانسحاب تعد إحدى نقاط الخلاف التي ستطرح في محادثات القاهرة".

وأشارت إلى أن قضية خطوط الانسحاب تعد واحدة من ثلاث قضايا مركزية محل خلاف بين إسرائيل وحركة (حماس).

وذكرت أن "الخلافات تشمل نزع سلاح حماس تدريجيا وربط الحركة إطلاق سراح الأسرى بشروط إضافية".

وتابعت: التقديرات في إسرائيل أن ترمب سيتمسك بخطته ولن يربط إطلاق سراح الأسرى بأي مسار آخر.

ومساء السبت، أعلنت، أنها ستستضيف مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة (حماس) يوم الاثنين المقبل، من أجل التوصل إلى صفقة تنهي الحرب على قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وقالت وزارة خارجيتها، إنه "في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقا لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أملا في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين متصلين".

وأشارت إلى أن هذه المشاورات تأتي في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب في قطاع غزة.

وفي السياق، يتوجه مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، إلى مصر اليوم من أجل المساعدة في إنهاء تفاصيل خطة إنهاء الحرب على غزة؛ بحسب ما قال مسؤول في البيت الأبيض.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، إن كوشنر وويتكوف يزوران مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية الإفراج.

ورحبت قطر ومصر اللتين تتوسطان المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و(حماس)، برد الأخيرة على خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وأكدتا استعدادهما للعمل في الوساطة على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية الحرب.

وتنص الخطة التي أيدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في القطاع خلال 72 ساعة ونزع سلاح (حماس) وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، على أن يعقب ذلك تشكيل سلطة انتقالية برئاسة ترامب.

وتتألف الخطة من عشرين بندا، منها أيضا خروج مقاتليها وقادتها من القطاع إلى دول أخرى، وإدارة غزة من لجنة فلسطينية من التكنوقراط والخبراء الدوليين، بإشراف مجلس يترأسه ترامب نفسه، ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

الاحتلال يصادق على مخطط استيطاني للاستيلاء على 35 دونماً شرق قلقيلية

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع مصابين ويدمر جامعة الأزهر

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة يوقع مصابين ويدمر جامعة الأزهر

إعلام إسرائيلي يتحدث عن نقاط الخلاف التي ستُطرح في مفاوضات القاهرة

إعلام إسرائيلي يتحدث عن نقاط الخلاف التي ستُطرح في مفاوضات القاهرة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب &quot;خطوة مهمة&quot; لإنهاء الحرب

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب "خطوة مهمة" لإنهاء الحرب

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب &quot;خطوة مهمة&quot; لإنهاء الحرب

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب "خطوة مهمة" لإنهاء الحرب

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

مصر وقطر ترحبان بموافقة &quot;حماس&quot; على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

مصر وقطر ترحبان بموافقة "حماس" على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فوراً

ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فوراً

&quot;حماس&quot; ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

"حماس" ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

منوعات

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

عربي

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة &quot;مليئة بالأخطار&quot; وتخدم أهداف إسرائيل

(حزب الله): خطة ترامب لإنهاء حرب غزة "مليئة بالأخطار" وتخدم أهداف إسرائيل

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

المغرب: الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثاني والحكومة تجدد دعوتها للحوار

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب السوري بعد سقوط الأسد

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان