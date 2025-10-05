بن غفير وسموتريتش يعلنان رسمياُ موقفهما من خطة ترامب

أعلن وزيرا الأمن القومي والمالية في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بشكل رسمي موقفهما من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة، حيث هدّد الأول بالانسحاب من الحكومة، بينما وصف الثاني قرار نتنياهو الدخول في مفاوضات بأنه "خطأ فادح".





جاء ذلك عقب إعلان حركة (حماس) المضي في خطة الرئيس الأميركي الرامية لإبرام صفقة تشمل وقفاً لإطلاق النار وإفراجاً متبادلاً عن الأسرى، وترحيب الأخير بتلك الخطوة.



من جهته، اعتبر وزير المالية في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، قرار نتنياهو وقف الهجوم على قطاع غزة والدخول في مفاوضات "خطأ فادحاً".



ولم يعلن نتنياهو وقف الحرب في قطاع غزة، لكنه أصدر بياناً فجر السبت، قال فيه إن تل أبيب تستعد للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.



وقال سموتريتش في تدوينة على منصة (إكس): "قرار رئيس الوزراء وقف الهجوم في غزة وبدء مفاوضات للمرة الأولى دون قتال هو خطأ فادح، وهو وصفة مؤكدة للمماطلة من جانب حماس ولتآكل متزايد في الموقف الإسرائيلي".



وأضاف أن هذا القرار "يضعف فرص تحرير جميع الأسرى دفعة واحدة خلال 72 ساعة، كما يُضعف الهدف المركزي للحرب المتمثل في القضاء على حماس ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل".





ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية الخاصة عن بن غفير قوله: "في ضوء التطورات الأخيرة، أبلغتُ أنا وكتلة حزب قوة يهودية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل واضح، أنه إذا استمر وجود حركة حماس بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، فلن نكون بعد الآن جزءاً من الحكومة".