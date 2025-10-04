دولي

أغلبية الألمان يريدون الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
 أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا، أن أغلبية المشاركين يريدون الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعمون مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع إسرائيل.

وفي استطلاع أجرته الهيئة العامة للبث الإذاعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية (إيه آر دي)، أعرب 55% من المشاركين عن تأييدهم الاعتراف بدولة فلسطين، مقابل معارضة 20%.

وبشأن العقوبات التي يخطط الاتحاد الأوروبي فرضها على إسرائيل، أبدى 55% من المشاركين عن رغبته في أن تدعم ألمانيا مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع إسرائيل، فيما عارضه 27%.

وأظهر الاستطلاع أن 63% من الألمان يعتقدون أن هجمات إسرائيل على غزة "تجاوزت الحد".

