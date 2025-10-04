الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,074 شهيدا و169,430 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر عام 2023.وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن 66 شهيدا و265 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات 6، والإصابات 40، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,603، وأكثر من 19,094 مصابا.كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 13,486 شهيدا و57,389 مصابا.وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.