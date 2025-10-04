عاجل

  • مدفعية الاحتلال تستهدف حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

  • طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تطلق النار باتجاه منازل المواطنين قرب مسجد الكنز بحي الرمال غربي مدينة غزة

  • طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" تطلق النار باتجاه منازل المواطنين شمال شرقي مدينة غزة

شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب
قصف إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أبدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، تأييدها للرد الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطة ترامب، واصفة إياه بأنه "موقف وطني مسؤول" اتُّخذ "بعد مشاورات معمقة مع فصائل المقاومة".

وفي بيان صحفي، دعت فصائل المقاومة الفلسطينية "إلى استكمال الخطوات والإجراءات من كافة الأطراف"، مشيدة في الوقت ذاته "بالمواقف العربية والإسلامية والوساطة المصرية والقطرية والجهود التركية"، قائلة إنها ساهمت بشكل كبير في تبني موقف موحد يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعجّل بوقف العدوان.

وشددت الفصائل على "ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية بواجباتها والتزاماتها المنوطة بها بدءا من هذه اللحظة، بما يشمل ضرورة عقد لقاء وطني عاجل لبحث آليات التنفيذ المتعلقة بتسلم هيئة فلسطينية مستقلة إدارة القطاع، وبحث كافة القضايا الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا".

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، أن رد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة هو تعبير عن موقف "قوى المقاومة" الفلسطينية.

وقالت الحركة التي تعد ثاني أكبر الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة وتتبع لها "سرايا القدس" إن "الرد الذي قدمته حركة حماس على خطة ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية".

وأضاف البيان، أن "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شاركت بمسؤولية في المشاورات التي أدّت لاتخاذ هذا القرار".

في السياق ذاته، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن رد حماس على المقترح الأميركي "وطني ومسؤول ويفتح الطريق أمام إنهاء العدوان".

وأضافت الجبهة الشعبية "المهم التزام الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ الاتفاق تمهيدا للانسحاب الكامل وكسر الحصار عن غزة".

ومساء أمس الجمعة، قالت (حماس) في بيان إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا للدعم العربي والإسلامي.

لكنها أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب يناقَشان في إطار فلسطيني.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: 66 شهيداً و265 جريحاً جراء عدوان الاحتلال خلال 24 ساعة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب &quot;خطوة مهمة&quot; لإنهاء الحرب

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب "خطوة مهمة" لإنهاء الحرب

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

قناة: إسرائيل تعد قائمة بالأسرى الفلسطينيين وخرائط الانسحاب من غزة وفق خطة ترامب

قناة: إسرائيل تعد قائمة بالأسرى الفلسطينيين وخرائط الانسحاب من غزة وفق خطة ترامب

(هآرتس): إسرائيل تجمّد عملية احتلال مدينة غزة

(هآرتس): إسرائيل تجمّد عملية احتلال مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

مصر وقطر ترحبان بموافقة &quot;حماس&quot; على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

مصر وقطر ترحبان بموافقة "حماس" على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

&quot;حماس&quot; ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

"حماس" ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على &quot;أسطول الصمود&quot; وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

نادي الأسير: معتقل &quot;النقب&quot; تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

نادي الأسير: معتقل "النقب" تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

الرئيس عباس: انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب

الرئيس عباس: انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

منوعات

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

عربي

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية