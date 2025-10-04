شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
رحب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما رحب الشيخ، بالتصريحات الإيجابية لحركة (حماس)، مثمنا جهود الدول العربية والإسلامية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضاف: "نؤكد التزامنا واستعدادنا للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال إلى مسار سياسي على أساس حل الدولتين".

