الأردن: رد حماس على مقترح ترامب "خطوة مهمة" لإنهاء الحرب

رام الله - دنيا الوطن
رحّب الأردن، السبت، برد حركة (حماس) على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، معتبرةً إياه "خطوة هامة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، ذكرت فيه أنها ترحّب بـ"الإيجابي لحركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة".

واعتبرت أنه "خطوة هامة نحو إنهاء الحرب وما تسببه من تبعات كارثية".

كما رحبت بتصريحات ترامب "الداعية لوقف فوري لإطلاق النار، لإتاحة إنجاز صفقة تبادل ضمن الصيغة الواردة في مقترح الرئيس الأمريكي والتي وافقت عليها حماس، وبما ينهي نزيف الدم الفلسطيني في غزة".

وقالت: "إن الأردن يثمن الدور الرئيس لجمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين في جهود التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار".

وجددت الخارجية الأردنية الترحيب بـ"جهود الرئيس الأمريكي ومقترحه حول وقف الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، وتعزيز مساعي تحقيق السلام الشامل، إضافةً إلى موقفه الرافض لضمّ الضفة الغربية".

وأكدت على أن "الأردن يرى في الشراكة مع الولايات المتحدة ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل".

وشددت على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية والمستدامة إلى مختلف أنحاء القطاع".

وطالبت بـ"إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأكدت أن "الأردن مستمر بالعمل مع الأشقاء والولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين من أجل وقف الحرب وإطلاق مسار حقيقي مؤثر لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين".

كما أكدت "استعداد المملكة لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود أمام ذلك، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

