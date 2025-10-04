شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

أهالي قطاع غزة في نزوح مستمر
رام الله - دنيا الوطن
رغم إعلان إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المستوى السياسي في إسرائيل أمر بتجميد عملية احتلال مدينة غزة، إلا أن الجيش مازال يدفع المواطنين فيها إلى النزوح.

وقال الجيش في بيان، صباح اليوم السبت: "المنطقة الواقعة شمال وادي غزة ما زالت تعتبر منطقة قتال خطيرة والبقاء فيها يشكل خطرا كبيرا ولذلك يبقى شارع الرشيد (الساحلي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه) مفتوحًا أمامكم للانتقال جنوبا".

وأضاف أن قواته "لا تزال تطوّق مدينة غزة حيث تشكل محاولة العودة إليها خطرا شديدا".

وأنذر الجيش سكان غزة "بتجنب العودة شمالا أو الاقتراب من مناطق عمل قواته في أي مكان في القطاع - حتى في جنوبه".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن صباح السبت، الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإفراج الفوري عن جميع "الرهائن" الإسرائيليين.

فيما تحدثت إذاعة الجيش وهيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن توجيه المستوى السياسي بوقف عملية احتلال مدينة غزة و"تقليص النشاط العسكري في القطاع ليكون دفاعيا بحتا".

في الثامن من آب/ أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبعد ذلك بثلاثة أيام، بدأ جيش الاحتلال هجوما واسعا على مدينة غزة، شمل تدمير منازل وأبراج وممتلكات مواطنين وخيام نازحين، وقصف مستشفيات، وتنفيذ عمليات توغل.

ومساء أمس الجمعة، قالت حركة (حماس)، في بيان، إنها سلمت ردها على خطة ترامب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات.

كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني، واستنادا للدعم العربي والإسلامي.

لكنها أكدت أن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب سُتناقش في إطار فلسطيني.

وفي تعليقه على رد (حماس)، قال ترامب، في منشور على حسابه بمنصته (تروث سوشيال): "بناء على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".

وأضاف: "على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة، وفي الوقت الحالي، من الخطير جدا القيام بذلك".

وتابع ترامب: "نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها، الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، استشهد العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن ترامب، عن خطة تتألف من 20 بندا، من بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل على الخطة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة (حماس).

وخلال مؤتمر صحفي مع ترامب بالبيت الأبيض، الاثنين الماضي، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه "يدعم خطة ترامب"، معتبرا أنها "تحقق الأهداف الإسرائيلية من الحرب".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 457 فلسطينيا بينهم 152 طفلا.

