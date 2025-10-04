شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
رحّب الرئيس الافلسطيني  محمود عباس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بوقف الحرب، والذهاب لاستكمال التفاصيل، ردا على تصريحات حركة حماس الايجابية التي نرحب بها لإطلاق سراح جميع الرهائن والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية"

وجدد الرئيس عباس الإشادة "بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوجه نحو السلام الدائم، والشكر موصول للدول العربية والإسلامية التي تبذل جهودها في هذا الصدد، (المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان)"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأكد استعداد دولة فلسطين للعمل البنّاء مع الرئيس الأميركي ترامب منذ هذه اللحظة، ومع جميع الشركاء المعنيين، والرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، ورؤساء مجموعات العمل والعضو العربي في مجلس الأمن الجزائر، وجميع أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية.

وشدد الرئيس عباس: "ما يهمنا الآن هو الالتزام الفوري بالوقف الكامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار".

وفي هذا السياق، قال الرئيس عباس "إن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين، وإن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة، في إطار نظام وقانون واحد، وبدعم عربي ودولي".

وأضاف: "سنواصل العمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين من أجل إنجاح هذه الجهود، وصولا إلى تحقيق السلام الدائم الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

وذكّر "المجتمع الدولي بمسؤوليته في إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".

وأكد الرئيس عباس أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة هي الشريك الطبيعي للاستقرار في المنطقة إلى جانب دولة إسرائيل، وحان الوقت لسلام دائم يضمن الأمن والعدالة لجميع شعوب المنطقة.

أخبار ذات صلة

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب &quot;خطوة مهمة&quot; لإنهاء الحرب

الأردن: رد حماس على مقترح ترامب "خطوة مهمة" لإنهاء الحرب

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

الرئيس عباس: نرحّب بإعلان ترامب وتصريحات حماس الإيجابية

قناة: إسرائيل تعد قائمة بالأسرى الفلسطينيين وخرائط الانسحاب من غزة وفق خطة ترامب

قناة: إسرائيل تعد قائمة بالأسرى الفلسطينيين وخرائط الانسحاب من غزة وفق خطة ترامب

(هآرتس): إسرائيل تجمّد عملية احتلال مدينة غزة

(هآرتس): إسرائيل تجمّد عملية احتلال مدينة غزة

نتنياهو: نستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن الأسرى

نتنياهو: نستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن تأييدها لرد حماس على خطة ترامب

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

حسين الشيخ يرحب بإعلان الرئيس ترامب وقف الحرب على غزة

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على &quot;أسطول الصمود&quot; وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

نادي الأسير: معتقل &quot;النقب&quot; تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

نادي الأسير: معتقل "النقب" تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

الرئيس عباس: انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب

الرئيس عباس: انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

&quot;الأونروا&quot;: عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

"الأونروا": عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

منوعات

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

عربي

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية