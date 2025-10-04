(هآرتس): إسرائيل تجمّد عملية احتلال مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، بأنّ الجيش جمّد العملية العسكرية الخاصة باحتلال مدينة غزة، وذلك بناءً على توجيهات صادرة من المستوى السياسي.بدورها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال أنه "في أعقاب تقييمات الوضع الليلية ومحادثات مع مسؤولين أمريكيين، أوعز المستوى السياسي للجيش بتقليص النشاط العسكري في غزة إلى الحد الأدنى، والاكتفاء بـ عمليات دفاعية فقط داخل القطاع".في غضون ذلك، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الأركان، إيال زامير، عقد اجتماعا خاصا لتقييم الوضع ليلا في ضوء التطورات.وقال المتحدث إنه "بناء على توجيهات القيادة السياسية، أصدر رئيس الأركان توجيهاته برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن. كما تم التأكيد على أن أمن قواتنا أولوية قصوى، وأن جميع قدرات الجيش الإسرائيلي ستخصص للقيادة الجنوبية لحماية قواتنا". كما أفيد بأن "رئيس الأركان أشار إلى أنه في ضوء حساسية العمليات، يجب على جميع القوات توخي أقصى درجات اليقظة والحذر. كما تم التأكيد على ضرورة الرد السريع للقضاء على أي تهديد".وكان مكتب نتنياهو، أعلن أن تل أبيب في ضوء رد (حماس) تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.وأضاف المكتب: "سنواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب".هذا وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء يوم الجمعة، أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.كما جددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي.ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على قرار حركة (حماس) قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم. وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا.ولقيت استجابة حركة (حماس) لمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة ترحيبا ودعما واسعا من قبل عدد من القادة والمسؤولين الدوليين والدول العربية الفاعلة في الملف.