نتنياهو: نستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن الأسرى





في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أصدر نتنياهو أصدر اليوم السبت، تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف عملية احتلال مدينة غزة، وذلك بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف النار فوراً.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بتقليص العمليات الهجومية في غزة.



في السياق نفسه، ذكر موقع (أكسيوس) الأميركي أن الجيش الإسرائيلي سينتقل إلى العمليات الدفاعية فقط في قطاع غزة وسيوقف عملية احتلال مدينة غزة.



وكان الرئيس الأميركي قد طلب مساء الجمعة من إسرائيل التوقف عن قصف غزة "فوراً"، بعيد إعلان حركة (حماس) موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى المحتجزين في غزة بموجب خطته الهادفة لإنهاء الحرب في القطاع.





رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر اليوم السبت، أن إسرائيل تستعد "للتنفيذ الفوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة للإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وذلك عقب رد حركة (حماس) على الخطة.وقال مكتب نتنياهو في بيان "في ضوء رد حماس، تتهيأ إسرائيل للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح جميع الأسرى". وأضاف "سنواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس وفريقه لإنهاء الحرب وفقاً للمبادئ التي حددتها إسرائيل والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب".