(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن أي اعتداء على عناصر حفظ السلام أو عرقلة مهامهم يمثل تجاهلاً خطيراً لسلامتهم وأمنهم، كما يهدد الاستقرار في جنوب لبنان. 

وأوضحت اليونيفيل أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يهدف إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة.

وجاء موقف اليونيفيل عقب إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل من طائرات مسيرة قرب دوريات حفظ السلام التي كانت تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتأمين فرق مدنية تزيل أنقاض المنازل المدمرة في بلدة مارون الراس جنوب البلاد.

ووفق بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية، فإن الحادث وقع صباح أمس، قرابة الساعة 11:30، حيث سمعت عناصر من اليونيفيل دوي انفجار قرب حفارة تبعد نحو 500 متر، تلاها تحليق طائرة مسيرة فوق إحدى المجموعات وانفجار قنبلة على مسافة 30 إلى 40 مترا منهم. وفي وقت لاحق ألقيت قنبلة أخرى انفجرت على بعد 20 مترا فقط فوق المجموعة الثانية من قوات اليونيفيل.

ورغم إبلاغ الجيش الإسرائيلي مسبقا بالأعمال الجارية، لم تمنع الاعتداءات، ما دفع اليونيفيل إلى طلب وقف فوري لإطلاق النار. ولم تسجل أي إصابات في صفوف القوات أو المدنيين وتم استئناف الأعمال لاحقا.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل وتكرار حوادث الاستهداف الجوي، وسط محاولات أممية ودولية لضبط النفس والحفاظ على الاستقرار جنوبا.

