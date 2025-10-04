عربي

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

رام الله - دنيا الوطن
طالبت رئاسة مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، الجمعة، جميع السكان والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بإخلاء منازلهم وممتلكاتهم، تحسبًا لوصول فيضانات نتيجة ارتفاع منسوب المياه في فرع نهر النيل بالمدينة. 

وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات قليلة من تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الذي أكد تعرض محافظتين لخطر الفيضانات وتدفق كبير للمياه في أراضي طرح النهر.

وأشارت إلى أن التدفق الكبير للمياه قد يؤدي إلى غمر معظم أراضي طرح النهر، فضلاً عن المباني المقامة على جوانب المجرى، محذرةً سكان قرى المدينة والمقيمين على أراضي طرح النهر من مخاطر البقاء في تلك المناطق، وداعيةً إياهم إلى تجنب أي زراعات حاليًّا، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم.

ويأتي هذا الإجراء عقب تصريحات أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد فيها أن الحكومة اتخذت استعداداتها منذ وقت مبكر لمواجهة تداعيات فيضان النيل، مشيرًا إلى أن شهر أكتوبر يشهد عادةً معدلات تصريف مرتفعة قد تتجاوز المتوسط، ما قد يؤدي إلى غمر بعض أراضي طرح النهر والعشش، خاصة في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الخميس، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أوضح مدبولي أن التوقعات خلال شهر أكتوبر تشير إلى أن كميات التصريف ستكون أعلى من المعدلات المتوسطة، مما سيؤدي إلى غمر بعض مناطق طرح النهر والعشش، لا سيما في محافظتي المنوفية والبحيرة شمال البلاد.

كما حذّر رئيس الوزراء جميع المتعدين على أراضي طرح النهر، مؤكدًا أن هذه الأراضي قد تُغمر بالمياه خلال الفترة الحالية ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيضان، مشيرًا إلى أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

وأعاد مدبولي التأكيد على أن التصرفات الإثيوبية تعد السبب وراء فيضانات السودان، خاصة بعد قيام أديس أبابا بتصريف المياه من سد النهضة بأسلوب أحادي، داعيًا إلى ضرورة إلزام إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاقية ملزمة لتشغيل السد.

