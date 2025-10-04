الاحتلال يواصل عدوانه على غزة رغم زعمه بتقليص عملياته وطلب ترامب بوقف القصف فوراً

رام الله - دنيا الوطنواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على على مناطق مختلفة من مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع، رغم زعم وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قلّص عملياته الهجومية في القطاع، في ضوء رد حماس الأخير على خطة ترامب.وذكرت مصارد طبية أنّ سبعة مواطنين استُشهدوا منذ فجر اليوم السبت بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة غزة، فيما أعلن المستشفى المعمداني عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، نتيجة قصف استهدف حيّ التفاح شمال شرقي المدينة.وفي جنوب القطاع، أفاد مجمع ناصر الطبي بأن طفلين استُشهدا وأُصيب آخرون جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثامين خمسة شهداء إثر غارة إسرائيلية ليلة أمس على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.كما استهدفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف شمال مخيم البريج وسط غزة، وغارة جوية شرقي مدينة غزة.وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا في قطاع غزة، بعد أن أعلنت حركة (حماس) ليل الجمعة - السبت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجثث القتلى منهم وفق صيغة التبادل الواردة في خطة الأول لإنهاء الحرب على قطاع غزة؛ وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات فورية لمناقشة تفاصيل ذلك.وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر السبت، أن إسرائيل "تستعد لتطبيق فوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب، للإفراج عن جميع المختطفين بشكل فوري"، مؤكداً استمرار العمل بالتعاون مع الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب وفق "المبادئ الإسرائيلية المتوافقة مع رؤية الرئيس ترامب".كما وجه رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قواته بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، عقب جلسة خاصة لتقييم الأوضاع. ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فقد أوعز المستوى السياسي للجيش بوقف احتلال مدينة غزة، وتقليص العمليات العسكرية في القطاع إلى الحد الأدنى الدفاعي، وذلك بعد محادثات ليلية مع مسؤولين أميركيين لتقييم التطورات الأخيرة.