عاجل

  • ستة شهداء ومصابون ومفقودون تحت الأنقاض باستهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلين لعائلتي المظلوم والرفاتي بحي التفاح بغزة

  • ستة شهداء ومصابون ومفقودون تحت الأنقاض باستهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم منزلين لعائلتي المظلوم والرفاتي بحي التفاح بغزة

  • شهداء وجرحى باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدرسة النصر الخاصة غربي مدينة غزة

  • شهداء وجرحى جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مخبز الشرق على شارع الجلاء بمدينة غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة رغم زعمه بتقليص عملياته وطلب ترامب بوقف القصف فوراً

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة رغم زعمه بتقليص عملياته وطلب ترامب بوقف القصف فوراً
الاحتلال يواصل عدوانه على غزة
رام الله - دنيا الوطن
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على على مناطق مختلفة من مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع، رغم زعم وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قلّص عملياته الهجومية في القطاع، في ضوء رد حماس الأخير على خطة ترامب.

وذكرت مصارد طبية أنّ سبعة مواطنين استُشهدوا منذ فجر اليوم السبت بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من مدينة غزة، فيما أعلن المستشفى المعمداني عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، نتيجة قصف استهدف حيّ التفاح شمال شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، أفاد مجمع ناصر الطبي بأن طفلين استُشهدا وأُصيب آخرون جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس.

وأفادت  مصادر طبية، بانتشال جثامين خمسة شهداء إثر غارة إسرائيلية ليلة أمس على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، وسط مدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف شمال مخيم البريج وسط غزة، وغارة جوية شرقي مدينة غزة.

وذلك رغم دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا في قطاع غزة، بعد أن أعلنت حركة (حماس) ليل الجمعة - السبت موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وجثث القتلى منهم وفق صيغة التبادل الواردة في خطة الأول لإنهاء الحرب على قطاع غزة؛ وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات فورية لمناقشة تفاصيل ذلك.

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر السبت، أن إسرائيل "تستعد لتطبيق فوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب، للإفراج عن جميع المختطفين بشكل فوري"، مؤكداً استمرار العمل بالتعاون مع الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب وفق "المبادئ الإسرائيلية المتوافقة مع رؤية الرئيس ترامب".

كما وجه رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، قواته بالاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، عقب جلسة خاصة لتقييم الأوضاع. ووفقاً لتقارير إسرائيلية، فقد أوعز المستوى السياسي للجيش بوقف احتلال مدينة غزة، وتقليص العمليات العسكرية في القطاع إلى الحد الأدنى الدفاعي، وذلك بعد محادثات ليلية مع مسؤولين أميركيين لتقييم التطورات الأخيرة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة رغم زعمه بتقليص عملياته وطلب ترامب بوقف القصف فوراً

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة رغم زعمه بتقليص عملياته وطلب ترامب بوقف القصف فوراً

مصر وقطر ترحبان بموافقة &quot;حماس&quot; على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

مصر وقطر ترحبان بموافقة "حماس" على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فوراً

ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فوراً

&quot;حماس&quot; ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

"حماس" ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على &quot;أسطول الصمود&quot; وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

نادي الأسير: معتقل &quot;النقب&quot; تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

نادي الأسير: معتقل "النقب" تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

الرئيس عباس: انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب

الرئيس عباس: انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على &quot;أسطول الصمود&quot; وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

نادي الأسير: معتقل &quot;النقب&quot; تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

نادي الأسير: معتقل "النقب" تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

&quot;الأونروا&quot;: عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

"الأونروا": عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

منوعات

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

عربي

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية

مصر: إثيوبيا تهدد أمن المنطقة واستقرارها

مصر: إثيوبيا تهدد أمن المنطقة واستقرارها