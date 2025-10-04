عربي

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

رام الله - دنيا الوطن
أعربت مصر، السبت، عن تقديرها لحركة (حماس) لردها الإيجابي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، معربة عن أملها في بدء مفاوضات تفصيلية بشأن تنفيذها.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن القاهرة تعرب "عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة حماس، رداً على خطة الرئيس الأمريكي بشأن وقف الحرب في قطاع غزة".

وشددت على أن "ذلك يعكس حرصاً من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكاً لضرورة إنهاء هذه الحرب، بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية".

وأكدت الخارجية المصرية أن بلادها "تقدر جهود الرئيس الأمريكي ورؤيته إزاء تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولاسيما التزامه الكامل بإنهاء الحرب في قطاع غزة، فضلاً عن رفضه الكامل لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإطلاق خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وعودة من يرغب في العودة إلى وطنه".

وشددت على أن ذلك "يعكس قيادة حكيمة ورؤية واعية وثاقبة من الرئيس ترامب لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وحرصا منه على تكريس التعايش السلمي بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في هذه البقعة الهامة من العالم".

وأعربت الوزارة عن أملها في أن "يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوى المسؤولية بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وإنهاء الحرب، ونفاذ المساعدات الانسانية عبر الآليات الأممية دون قيود وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".

وتمنت أن "يؤسس (ذلك التجاوب) لمرحلة جديدة نحو السلام، بدءاً من التفاوض على التفاصيل والآليات اللازمة لوضع رؤية الرئيس ترامب موضع التنفيذ على الأرض في إطار أفق سياسي يقود إلى حل الدولتين الذي توافق المجتمع الدولي على مرجعيته، بما يحقق السلام والازدهار في المنطقة".

وأكدت الخارجية المصرية اعتزام القاهرة القيام "بأقصى جهد بالتنسيق مع كافة الأشقاء بالدول العربية والاسلامية والولايات المتحدة والجانب الأوروبي والمجتمع الدولي للوصول الى وقف دائم لإطلاق النار وإزالة المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة".

