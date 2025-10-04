دولي

إيطاليا: مئات الآلاف يتظاهرون رفضاً لحرب غزة وتأييداً لأسطول الصمود

رام الله - دنيا الوطن
خرج مئات الآلاف في مظاهرات بأنحاء متفرقة من إيطاليا، الجمعة، استجابةً لدعوة من أكبر النقابات العمالية، وذلك دعماً لـ"أسطول الصمود العالمي" الذي كان متجهاً إلى غزة محملاً بالمساعدات الإنسانية، وتعبيراً عن رفضهم لموقف حكومة جورجيا ميلوني من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأفادت مصادر صحفية، أن آلاف الأشخاص تجمعوا أمام المدرج الروماني (الكولوسيوم) في العاصمة روما رافعين الأعلام الفلسطينية.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "سنمنع كل شيء" و"ستدفعون ثمن كل شيء" و"فلسطين حرة"، وأعلنوا عن تنظيم إضراب عام يوم الجمعة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"أنهوا الاتفاقيات مع إسرائيل"، إلى جانب صور لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأيديهما ملطخة بالدماء.

وأعلن منظمو المظاهرة أن 50 ألف شخص شاركوا في المظاهرة رغم البرد والرياح.

وفي ميلانو، احتج حوالي 20 ألف شخص على هجوم الجيش الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي.

وفي تورينو شمالا، وصل المتظاهرون إلى مدرج مطار كاسيل، لتتعطل الرحلات الجوية في المطار لفترة وجيزة بسبب المتظاهرين.

واحتج إيطاليون في محطات القطارات في فلورنسا وليفورنو وبيزا، معربين عن رفضهم للهجمات الإسرائيلية على الأسطول وغزة.

وفي نابولي جنوبي البلاد، حاولت مجموعة من المؤيدين والطلاب الفلسطينيين إغلاق مدخل ميناء نابولي خلال احتجاج.

وصباح الخميس، اشتبك متظاهرون في بولونيا مع قوات الأمن حين حاولوا توسيع احتجاجهم للوصول إلى محطة قطار بولونيا، واستخدمت الشرطة الهراوات لصد المتظاهرين.

وفي مدينة باليرمو، احتجت مجموعة معظمها من الطلاب على الهجوم على الأسطول، وعندما حاول المتظاهرون التوجه إلى الميناء، اندلع اشتباك مع قوات الأمن.

