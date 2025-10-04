دولي

مجددًا.. إغلاق مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي

مجددًا.. إغلاق مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أُغلق مطار ميونيخ أمام حركة الملاحة الجوية يوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، بعد رصد طائرات مسيّرة تحلق في أجوائه، ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتضرر أكثر من 6 آلاف مسافر.

ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الإغلاقات المشابهة في مطارات بدول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، النرويج، وبولندا، نتيجة تحليق طائرات مسيّرة مجهولة، فيما وجهت كل من رومانيا وإستونيا اتهامات مباشرة إلى روسيا بالوقوف وراء هذه الحوادث.

وقال مطار ميونيخ في بيان: "اعتبارًا من الساعة 9:30 مساءً، تم تقييد الحركة الجوية ثم إلغاؤها بسبب مشاهدة طائرات مسيّرة"، حيث تم تحويل مسار 23 رحلة آتية، وإلغاء 12 رحلة متجهة إلى ميونيخ.

وحتى السبت، تم إلغاء أو تأجيل 46 رحلة مغادرة من المطار، ما أدى إلى تأثر نحو 6,500 مسافر.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنه "تم رصد طائرتين مسيّرتين في وقت واحد، قبل الساعة 11 مساءً، حول المدرجين الشمالي والجنوبي".

وأضاف أن "الطائرات المسيرة ابتعدت على الفور، قبل التعرف عليها".

وتوقّع بيان صادر عن مطار ميونيخ استئناف الخدمة عند الساعة الخامسة من صباح السبت.

وتعتزم الحكومة الألمانية تعديل القانون للسماح للجيش بإسقاط الطائرات المسيرة إذا لزم الأمر.

وحذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أوروبا، الخميس، من أن التوغلات الأخيرة بالطائرات المسيرة أظهرت أن موسكو تتطلع إلى "تصعيد" عدوانها.

ورفضت موسكو، "بشدّة"، أي تلميح بأنها وراء إطلاق المسيرات، فيما اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأوروبيين بـ"الهستيريا" لتبرير زيادة إنفاقهم العسكري.

أخبار ذات صلة

إيطاليا: مئات الآلاف يتظاهرون رفضاً لحرب غزة وتأييداً لأسطول الصمود

إيطاليا: مئات الآلاف يتظاهرون رفضاً لحرب غزة وتأييداً لأسطول الصمود

مجددًا.. إغلاق مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي

مجددًا.. إغلاق مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي

هولندا تقرر استمرار حظر تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل

هولندا تقرر استمرار حظر تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين بتهم &quot;إرهابية&quot;

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين بتهم "إرهابية"

أوكرانيا: روسيا تنفذ أوسع هجوم على منشآت الغاز منذ اندلاع الحرب

أوكرانيا: روسيا تنفذ أوسع هجوم على منشآت الغاز منذ اندلاع الحرب

تركيا تعتقل مشتبهًا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول

تركيا تعتقل مشتبهًا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

لوكسمبورغ تتوج جيوم دوقًا أكبر بعد تنازل والده هنري

لوكسمبورغ تتوج جيوم دوقًا أكبر بعد تنازل والده هنري

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على &quot;أسطول الصمود&quot; وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

نادي الأسير: معتقل &quot;النقب&quot; تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

نادي الأسير: معتقل "النقب" تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

&quot;الأونروا&quot;: عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

"الأونروا": عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

منوعات

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

عربي

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية