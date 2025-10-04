مجددًا.. إغلاق مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي

رام الله - دنيا الوطنأُغلق مطار ميونيخ أمام حركة الملاحة الجوية يوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، بعد رصد طائرات مسيّرة تحلق في أجوائه، ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتضرر أكثر من 6 آلاف مسافر.ويأتي هذا الحادث بعد سلسلة من الإغلاقات المشابهة في مطارات بدول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، النرويج، وبولندا، نتيجة تحليق طائرات مسيّرة مجهولة، فيما وجهت كل من رومانيا وإستونيا اتهامات مباشرة إلى روسيا بالوقوف وراء هذه الحوادث.وقال مطار ميونيخ في بيان: "اعتبارًا من الساعة 9:30 مساءً، تم تقييد الحركة الجوية ثم إلغاؤها بسبب مشاهدة طائرات مسيّرة"، حيث تم تحويل مسار 23 رحلة آتية، وإلغاء 12 رحلة متجهة إلى ميونيخ.وحتى السبت، تم إلغاء أو تأجيل 46 رحلة مغادرة من المطار، ما أدى إلى تأثر نحو 6,500 مسافر.وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنه "تم رصد طائرتين مسيّرتين في وقت واحد، قبل الساعة 11 مساءً، حول المدرجين الشمالي والجنوبي".وأضاف أن "الطائرات المسيرة ابتعدت على الفور، قبل التعرف عليها".وتوقّع بيان صادر عن مطار ميونيخ استئناف الخدمة عند الساعة الخامسة من صباح السبت.وتعتزم الحكومة الألمانية تعديل القانون للسماح للجيش بإسقاط الطائرات المسيرة إذا لزم الأمر.وحذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أوروبا، الخميس، من أن التوغلات الأخيرة بالطائرات المسيرة أظهرت أن موسكو تتطلع إلى "تصعيد" عدوانها.ورفضت موسكو، "بشدّة"، أي تلميح بأنها وراء إطلاق المسيرات، فيما اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأوروبيين بـ"الهستيريا" لتبرير زيادة إنفاقهم العسكري.