دولي

هولندا تقرر استمرار حظر تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل

هولندا تقرر استمرار حظر تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحكومة الهولندية، الجمعة، استمرارها في فرض الحظر على تصدير قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل، رغم صدور حكم من المحكمة العليا يمنحها الحق في تعديل هذا القرار.

ويُطبق قرار حظر التصدير على المقاتلات التي تستخدمها إسرائيل في قصف غزة منذ شباط/فبراير 2024، عندما أمرت محكمة الاستئناف الحكومة بوقف هذه الصادرات.

لكن، في وقت سابق الجمعة، توصلت المحكمة العليا إلى أن هذه المحكمة تجاوزت صلاحياتها، باعتبار أن تحديد السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة، وليس القضاء.

ومنحت المحكمة العليا الحكومة الهولندية ستة أسابيع لمراجعة سياستها بشأن تراخيص التصدير، لكن الأخيرة اتخذت قرارها في غضون ساعات.

وقالت الحكومة في بيان: "بالنظر إلى الظروف الحالية، من غير المنطقي استئناف تصدير مكونات طائرات أف-35 من هولندا إلى إسرائيل في الوقت الراهن".

ويوجد في هولندا مركز لتخزين قطع غيار طائرات أف-35 المملوكة للولايات المتحدة، حيث يتم شحنها من هناك إلى العديد من الأطراف الشريكة لواشنطن، بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات تصدير.

وأكدت الحكومة الهولندية التزامها ببرنامج طائرات أف-35 باعتباره "عاملًا حيويًا في حماية أمننا وأمن حلفائنا".

وقالت إنها نقلت القضية إلى المحكمة العليا "لأنه، وفقًا للحكومة، الأمر يعود للدولة لتشكيل سياستها الخارجية".

ولفتت إلى أن هذه الخطوة غير مرتبطة بما وصفته الحكومة بـ"الوضع الكارثي في قطاع غزة".

وشدد البيان على ضرورة "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، لإنهاء العنف ومعاناة السكان، وإطلاق سراح الرهائن".

ووضع حكم المحكمة العليا، الصادر الجمعة، نهايةً لمعركة قانونية طويلة حول تصدير مكونات الطائرات.

وقال نائب رئيس المحكمة العليا، مارتين بولاك، إن محكمة الاستئناف أخطأت في انحيازها إلى جماعات حقوق الإنسان التي رأت أن قطع الغيار ساهمت في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

واعتبر محامو الحكومة أن إسرائيل بإمكانها أن تجد القطع بسهولة في أي مكان آخر إذا منعت هولندا تصديرها.

وفي حزيران/ يونيو، رفضت المحكمة العليا في لندن طعنًا قانونيًا تقدمت به منظمة حقوقية فلسطينية لمنع بريطانيا من تصدير قطع غيار طائرات أف-35 إلى إسرائيل.

أخبار ذات صلة

إيطاليا: مئات الآلاف يتظاهرون رفضاً لحرب غزة وتأييداً لأسطول الصمود

إيطاليا: مئات الآلاف يتظاهرون رفضاً لحرب غزة وتأييداً لأسطول الصمود

مجددًا.. إغلاق مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي

مجددًا.. إغلاق مطار ميونيخ بعد رصد طائرات مسيّرة في المجال الجوي

هولندا تقرر استمرار حظر تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل

هولندا تقرر استمرار حظر تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين بتهم &quot;إرهابية&quot;

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين بتهم "إرهابية"

أوكرانيا: روسيا تنفذ أوسع هجوم على منشآت الغاز منذ اندلاع الحرب

أوكرانيا: روسيا تنفذ أوسع هجوم على منشآت الغاز منذ اندلاع الحرب

تركيا تعتقل مشتبهًا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول

تركيا تعتقل مشتبهًا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

لوكسمبورغ تتوج جيوم دوقًا أكبر بعد تنازل والده هنري

لوكسمبورغ تتوج جيوم دوقًا أكبر بعد تنازل والده هنري

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على &quot;أسطول الصمود&quot; وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

نادي الأسير: معتقل &quot;النقب&quot; تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

نادي الأسير: معتقل "النقب" تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

&quot;الأونروا&quot;: عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

"الأونروا": عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

منوعات

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

عربي

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

(يونيفيل): الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب قواتنا جنوبي لبنان

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

تحسباً لفيضانات.. مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلاء منازلهم فوراً

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

مصر ترحّب برد (حماس) على خطة ترامب وتأمل في بدء التفاوض على التفاصيل

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية