مصر وقطر ترحبان بموافقة "حماس" على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعربت كل من مصر وقطر عن ترحيبهما بإعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، واعتبرتا أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يفتح الباب أمام إنهاء النزيف الدموي المستمر في القطاع.ففي بيان رسمي، قالت وزارة الخارجية المصرية إن موقف "حماس" يعكس حرصاً من الحركة والفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين، معتبرة أن التطور الجديد يشكل بداية لإنهاء "فترة مظلمة من تاريخ المنطقة". وأكدت القاهرة تقديرها لجهود ترامب ورؤيته الهادفة إلى إنهاء الحرب، ورفضه تهجير الفلسطينيين أو ضم أراضي الضفة الغربية، فضلاً عن دعوته لإعادة إعمار قطاع غزة.من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، عبر منصة "إكس"، أن الدوحة ترحب بموافقة حماس على مقترح ترامب واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن ضمن صيغة التبادل الواردة في الخطة. وأضاف أن قطر بدأت بالفعل العمل مع مصر والولايات المتحدة لاستكمال النقاشات حول المقترح بما يضمن الوصول إلى وقف دائم للحرب ووقف نزيف الدم الفلسطيني.وكانت حركة "حماس" قد أعلنت مساء الجمعة أنها سلمت الوسطاء ردها الرسمي على الخطة الأمريكية، مؤكدة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق آلية تبادل محددة، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لإتمام العملية. كما أكدت استعدادها للدخول الفوري في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل، وجددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على توافق وطني فلسطيني وبدعم عربي وإسلامي.وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قبول "حماس" بالمقترح يعكس استعدادها لسلام دائم، داعياً إسرائيل إلى وقف قصف غزة فوراً لتمكين تنفيذ التبادل وضمان الإفراج عن الرهائن بأمان وسرعة. وأكد ترامب أن خطته لا تقتصر على غزة فقط، بل تهدف إلى إحلال "السلام الشامل الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".