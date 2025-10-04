شؤون فلسطينية

ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فوراً

ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فوراً
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن حركة حماس أظهرت استعداداً للتوصل إلى سلام دائم ، مؤكداً أن الخطة التي طرحها لوقف الحرب في غزة تحقق تقدماً.

وأوضح ترامب، في بيان تعليقاً على رد حركة حماس على خطته للسلام مساء الجمعة، أن على إسرائيل أن توقف قصف غزة "فوراً" لتهيئة الظروف اللازمة لإخراج الرهائن بأمان وسرعة، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية مع الوسطاء تتركز حول التفاصيل الفنية المطلوبة. وأضاف: "الأمر لا يتعلق بغزة وحدها، بل بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط".

وكانت حركة حماس قد أعلنت تسليم ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن مقترح ترامب، موضحة أنها أجرت "مشاورات داخلية واسعة ومع القوى الفلسطينية والوسطاء" قبل اتخاذ قرارها. وأكدت الحركة في بيانها تقديرها للجهود الدولية والعربية والإسلامية، بما فيها مساعي ترامب، لوقف الحرب وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية، مع رفض أي مشروع لاحتلال غزة أو تهجير سكانها.

كما أعلنت حماس موافقتها على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءً أو جثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية الملائمة، وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل.

وجددت الحركة استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) يتم تشكيلها بتوافق وطني، وبغطاء عربي وإسلامي. وأكدت أن القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستناقش في إطار وطني جامع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.

