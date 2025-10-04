شؤون فلسطينية

"حماس" ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

"حماس" ترد على خطة ترامب للسلام في غزة
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، أنها سلّمت إلى الوسطاء، مصر وقطر، ردّها الرسمي على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدة قبولها ببعض عناصر المقترح، مع التشديد على أن قضايا جوهرية أخرى تحتاج إلى نقاش أوسع في إطار وطني جامع.

وقالت الحركة في بيان إنها، بعد مشاورات واسعة مع مؤسساتها القيادية والفصائل الفلسطينية والأطراف الوسيطة، قررت الموافقة على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل التي وردت في الخطة الأميركية، مع ضمان الظروف الميدانية الملائمة لإتمام العملية، معلنة استعدادها للانخراط "فوراً" في مفاوضات برعاية الوسطاء لمناقشة التفاصيل.

وأضافت أن الرد يتضمن أيضاً القبول بتسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) يتم اختيارها بالتوافق الوطني وبدعم عربي وإسلامي، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها لأي صيغة تعني الاعتراف بالاحتلال أو التنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وفيما أشادت حماس بالجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب وتسهيل دخول المساعدات، أوضحت أن قضايا مثل مستقبل القطاع، ونزع السلاح، وحقوق الشعب الفلسطيني، مرتبطة بموقف وطني موحّد، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

من جانبه، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمهل الحركة حتى مساء الأحد للرد على ما وصفه بـ"اتفاق الفرصة الأخيرة"، مهدداً عبر منصته "تروث سوشيال" بأن حماس ستواجه "جحيماً غير مسبوق" إذا رفضت المقترح. وتنص الخطة المؤلفة من 20 بنداً على وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل شامل للأسرى، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بإشراف هيئة دولية.

وفي حين رحّبت حكومة بنيامين نتنياهو بالخطة واعتبرتها تلبي الأهداف الإسرائيلية، أبدت أوساط سياسية وأمنية في تل أبيب خشية من أن يكون رد حماس محاولة لكسب الوقت دون الالتزام ببنود جوهرية كالتجريد من السلاح.

يأتي ذلك بينما توشك الحرب على غزة دخول عامها الثالث وسط حصيلة بشرية مأساوية، إذ تؤكد وزارة الصحة في القطاع أن عدد الشهداء تجاوز 66 ألفاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تواصل إسرائيل هجماتها الجوية والبرية رغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف القتال.

أخبار ذات صلة

مصر وقطر ترحبان بموافقة &quot;حماس&quot; على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

مصر وقطر ترحبان بموافقة "حماس" على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فوراً

ترامب: حماس مستعدة لسلام دائم وعلى إسرائيل وقف قصف غزة فوراً

&quot;حماس&quot; ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

"حماس" ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

طولكرم: استشهاد ضابط بالشرطة خلال ملاحقة تجار مخدرات

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على &quot;أسطول الصمود&quot; وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

نادي الأسير: معتقل &quot;النقب&quot; تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

نادي الأسير: معتقل "النقب" تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

الرئيس عباس: انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب

الرئيس عباس: انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام بعد انتهاء الحرب

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على &quot;أسطول الصمود&quot; وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

الخارجية تدين اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي

نادي الأسير: معتقل &quot;النقب&quot; تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

نادي الأسير: معتقل "النقب" تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

&quot;الأونروا&quot;: عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

"الأونروا": عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

منوعات

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

عربي

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية

مصر: إثيوبيا تهدد أمن المنطقة واستقرارها

مصر: إثيوبيا تهدد أمن المنطقة واستقرارها

احتجاجات في سوريا ضد تقليص ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية

احتجاجات في سوريا ضد تقليص ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية

مصر تبدأ إخلاء المناطق المهددة بفيضان النيل

مصر تبدأ إخلاء المناطق المهددة بفيضان النيل