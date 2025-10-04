"حماس" ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، أنها سلّمت إلى الوسطاء، مصر وقطر، ردّها الرسمي على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدة قبولها ببعض عناصر المقترح، مع التشديد على أن قضايا جوهرية أخرى تحتاج إلى نقاش أوسع في إطار وطني جامع.وقالت الحركة في بيان إنها، بعد مشاورات واسعة مع مؤسساتها القيادية والفصائل الفلسطينية والأطراف الوسيطة، قررت الموافقة على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل التي وردت في الخطة الأميركية، مع ضمان الظروف الميدانية الملائمة لإتمام العملية، معلنة استعدادها للانخراط "فوراً" في مفاوضات برعاية الوسطاء لمناقشة التفاصيل.وأضافت أن الرد يتضمن أيضاً القبول بتسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) يتم اختيارها بالتوافق الوطني وبدعم عربي وإسلامي، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها لأي صيغة تعني الاعتراف بالاحتلال أو التنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.وفيما أشادت حماس بالجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب وتسهيل دخول المساعدات، أوضحت أن قضايا مثل مستقبل القطاع، ونزع السلاح، وحقوق الشعب الفلسطيني، مرتبطة بموقف وطني موحّد، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.من جانبه، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمهل الحركة حتى مساء الأحد للرد على ما وصفه بـ"اتفاق الفرصة الأخيرة"، مهدداً عبر منصته "تروث سوشيال" بأن حماس ستواجه "جحيماً غير مسبوق" إذا رفضت المقترح. وتنص الخطة المؤلفة من 20 بنداً على وقف فوري لإطلاق النار، وتبادل شامل للأسرى، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بإشراف هيئة دولية.وفي حين رحّبت حكومة بنيامين نتنياهو بالخطة واعتبرتها تلبي الأهداف الإسرائيلية، أبدت أوساط سياسية وأمنية في تل أبيب خشية من أن يكون رد حماس محاولة لكسب الوقت دون الالتزام ببنود جوهرية كالتجريد من السلاح.يأتي ذلك بينما توشك الحرب على غزة دخول عامها الثالث وسط حصيلة بشرية مأساوية، إذ تؤكد وزارة الصحة في القطاع أن عدد الشهداء تجاوز 66 ألفاً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تواصل إسرائيل هجماتها الجوية والبرية رغم الضغوط الدولية المتزايدة لوقف القتال.