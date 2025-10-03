أوكرانيا: روسيا تنفذ أوسع هجوم على منشآت الغاز منذ اندلاع الحرب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة الطاقة الحكومية الأوكرانية "نافتوغاز"، الجمعة، أن روسيا شنت هجمات جوية غير مسبوقة استهدفت البنية التحتية لإنتاج الغاز في البلاد، وُصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب عام 2022.وأوضحت الشركة أن الضربات نُفذت ليل الخميس - الجمعة عبر 35 صاروخًا وأكثر من 60 طائرة مسيرة، مركزة على منشآت للغاز في منطقتي خاركيف شمال شرقي أوكرانيا وبولتافا وسط البلاد. وأشارت إلى أن أجزاء واسعة من المرافق لحقت بها أضرار بالغة، واصفة ما جرى بأنه "إرهاب متعمد يهدف إلى حرمان المدنيين من التدفئة في الشتاء".رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو اتهمت موسكو عبر منصة "تلغرام" بممارسة "إرهاب منظم ضد المدنيين"، فيما أكد رئيس مجلس إدارة "نافتوغاز" سيرغي كوريتسكي أن الضربات "لا تحمل أي قيمة عسكرية، وإنما تستهدف بشكل مباشر حياة الناس اليومية".من جانبه، أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت خلال الليل 381 طائرة مسيّرة و35 صاروخًا على أهداف مختلفة، اعترضت الدفاعات معظمها، بينما تمكنت 18 صاروخًا و78 مسيّرة من إصابة مرافق للطاقة. أما وزارة الكهرباء الأوكرانية فأعلنت عن انقطاع التيار في عدة مناطق دون تفاصيل إضافية.وفي المقابل، أعلن الجيش الروسي أنه نفذ "ضربات دقيقة" استهدفت البنية التحتية للغاز والطاقة إضافة إلى مواقع صناعية عسكرية أوكرانية، مؤكدًا أن الهجمات تأتي في إطار تقويض قدرات كييف الدفاعية.على الجانب الآخر، أفاد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني بأن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط في منطقة أورينبورغ الروسية على مقربة من الحدود الكازاخية، على بُعد نحو 1400 كيلومتر من جبهات القتال. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر دخانًا كثيفًا يتصاعد من الموقع، فيما أكد حاكم المنطقة الروسية وقوع الهجوم دون كشف تفاصيل إضافية.كما شهدت منطقة خاركيف حادثًا منفصلًا، إذ أدى سقوط مسيّرة روسية إلى إشعال حريق في مزرعة للخنازير بقرية نوفودولازكا، ما أسفر عن نفوق نحو 13 ألف رأس من الماشية وإصابة أحد العمال.