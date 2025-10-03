نادي الأسير: معتقل "النقب" تحول إلى ساحة لجرائم التعذيب بحق المعتقلين

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير، إن معتقل "النقب"، الذي تحتجز فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متضامني "أسطول الصمود"، يُعد واحدا من أبرز المعتقلات التي وُثقت فيها مئات الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.وأضاف النادي في بيان، اليوم الجمعة، أن معتقل "النقب" يضم آلاف المعتقلين الفلسطينيين، بينهم معتقلون من غزة، مشيرا إلى استشهاد العديد فيه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومن بينهم المعتقل ثائر أبو عصب الذي ارتقى جراء الضرب المبرح والتعذيب على أيدي وحدات القمع.وأكد أن المقاطع التي نشرها مجددا الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، اليوم، وتظهر اعتداءه على المتضامنين في أسطول الصمود، ووصفهم بالإرهابيين، ليست بالجديدة سواء من داخل "النقب" أو غيره من المعتقلات، إذ سبق أن ظهر في مشاهد مشابهة وهو يصف المعتقلين الفلسطينيين بأبشع الأوصاف، ويهددهم بالقتل، ويستعرض عمليات التنكيل والإذلال بحقهم، لافتا إلى أن ما جرى بحق المتضامنين يُشكل امتدادا لهذه السياسة.وشدد نادي الأسير على أن الجرائم والفظائع التي ترتكبها إدارة معتقلات الاحتلال تجاوزت كل القوانين والأعراف الحقوقية الدولية، إذ تحولت المعسكرات والمعتقلات الإسرائيلية إلى ساحات للإبادة بأشكال مختلفة، نتيجة الجرائم الممنهجة التي ارتُكبت على مدار العامين الماضيين.يُذكر أن معتقل "النقب"، أو ما يُعرف تاريخيا بـ"معتقل أنصار 3"، أنشأه الاحتلال عام 1988 عقب اندلاع انتفاضة الحجارة، واحتُجز فيه آلاف المعتقلين مع تصاعد المواجهة في تلك الفترة، واستُشهد فيه العديد منهم.