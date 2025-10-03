عربي

اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي استهدف قواتنا بقنابل قرب الحدود اللبنانية

رام الله - دنيا الوطن
اتهمت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجمعة، الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات مباشرة قرب مواقع تابعة لها جنوبي لبنان، محذّرة من أن هذه التصرفات تمثل خرقاً خطيراً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن.

وأوضحت القوة الدولية أن عناصرها كانوا يرافقون الجيش اللبناني لحماية فرق مدنية تعمل في بلدة مارون الراس على إزالة أنقاض المنازل المدمرة جراء الحرب، عندما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل في محيطهم، ما أدى إلى انفجارات قريبة جداً من مواقعهم.

وبحسب البيان، سُجلت حادثتان منفصلتان الخميس، حيث سُمعت أصوات انفجارات قرب معدات هندسية على بعد مئات الأمتار، قبل أن ترصد الدوريات طائرات مسيّرة إسرائيلية قامت بإلقاء قنابل، انفجر بعضها على مسافة تراوحت بين 20 و40 متراً من قوات حفظ السلام.

وشددت اليونيفيل على أن استهداف قواتها أو المدنيين والجيش اللبناني أمر غير مقبول، داعية إسرائيل إلى التوقف الفوري عن هذه الممارسات.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من إعلان مماثل للقوة الدولية حول تعرضها لقصف بطائرات مسيّرة إسرائيلية خلال قيامها بمهام ميدانية في جنوب لبنان، في وقت تستمر فيه الخروقات الميدانية رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية أواخر العام الماضي.

