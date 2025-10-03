سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة المياه، اليوم الجمعة، عن بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي "ميكوروت" لمحافظة الوسطى بقطاع غزة، بعد توقف استمر 9 أشهر و12 يوما، ما أعاد تدفق المياه إلى المناطق المستفيدة من الخط.وقالت سلطة المياه، في بيان، إنه سيستفيد من هذا الخط المواطنون والنازحون الذين يعيشون في مناطق: المغازي، والبريج، والنصيرات، ودير البلح، والذي يقدر عدد السكان فيها الآن حوالي مليون مواطن.وأكدت أن إعادة التشغيل تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز توفير المياه، والتخفيف من حدة النقص الذي عانت منه محافظة الوسطى خلال فترة الانقطاع، رغم التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع المياه.وأوضحت أن العملية أُنجزت بجهود مشتركة بين سلطة المياه، التي تولت الجوانب التنسيق مع سلطات الاحتلال للوصول والعمل في هذا المكان الخطير، بسبب تواجد كثيف لجيش الاحتلال في منطقة العمل وكذلك الإشراف اليومي على الأعمال بشراكة مع طاقم من مصلحة مياه الساحل، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي قدمت الدعم المالي والفني، وكذلك التوريدات اللازمة لإنجاز العمل.وتعتبر هذه الخطوة تقدما ملموساً في تحسين استدامة وصول المياه للسكان بعد انقطاع طويل الأمد.