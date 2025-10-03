"الأونروا": عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر في قطاع غزة في ظروف إنسانية صعبة، وما يترتب على ذلك من تكاليف باهظة.وأشارت الوكالة، في منشور على منصة (إكس) اليوم الجمعة، إلى أن الوصول إلى الغذاء والماء ومقومات الأمان ما زال محدودًا.وطالبت الوكالة بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في القطاع.