نشطاء سفينة "عمر المختار" الليبية يرفضون التوقيع على تعهد بالترحيل الطوعي:لا اعتراف بـ"إسرائيل"

رام الله - دنيا الوطنأعلن المستشار القانوني لقوافل "فلسطين قضيتنا"، إسماعيل بريوش، أن نشطاء سفينة "عمر المختار" والمئات من المشاركين في "أسطول الصمود" رفضوا التوقيع على تعهد بالترحيل الطوعي الذي تطلبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح بريوش، في تصريح لقناة روسيا اليوم، أن الوثيقة التي طالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيعها على أنها شرط لمغادرة المحتجزين، تتضمن اعترافًا صريحًا بما يسمى دولة إسرائيل، وهو ما رفضه النشطاء جميعًا. وأكد أن 502 ناشطًا من جنسيات متعددة أصروا على موقفهم، بينما تم ترحيل أول دفعة من المشاركين من حاملي الجنسية الإيطالية بعد توقيعهم على التعهد.وأشار بريوش إلى أن هذا الموقف الجماعي يعكس تمسك النشطاء بمبادئهم السياسية والقانونية، ورفضهم لأي صيغة تفيد الاعتراف بشرعية الاحتلال أو تبرر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.يأتي ذلك في إطار جهود الأسطول البحري لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع المحاصر، حيث انطلقت سفينة "عمر المختار" محملة بنشطاء ومساعدات إنسانية، قبل أن تعترضها السلطات الإسرائيلية في المياه الدولية وتقودها إلى ميناء أسدود لاحتجازها ومطالبتها بالتوقيع على وثائق الترحيل.ورغم هذه الإجراءات والضغوط، تؤكد المنظمات المشاركة في الأسطول استمرار تنظيم رحلات بحرية إنسانية إلى غزة، ضمن الجهود الدولية المطالبة باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.