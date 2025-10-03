الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 66,288 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لما أعلنته مصادر طبية.وأضافت المصادر ذاتها، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 169,165، في حين ما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأكدت وصول 63 شهيدا، و227 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 13,420 شهيدا، و57,124 مصابا.وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 15 شهيدا، و80 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,597، والإصابات إلى 19,054.