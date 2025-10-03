شؤون فلسطينية

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطن
توفي طفل حديث الولادة، اليوم الجمعة، بمستشفى الحلو بحي النصر بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوفاة طفل داخل قسم الحضانة بالمستشفى، فيما نقل 3 أطفال خدج من المستشفى إلى مستشفيات جنوب القطاع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشارت المصادر، إلى أنه ما زال هناك 10 أطفال خدج في قسم الحضانة بمستشفى الحلو، وسط صعوبة الوصول للمستشفى أو الخروج منه.

وكان جيش الاحتلال حاصر مستشفيي الشفاء والحلو الدولي بمدينة غزة الاثنين الماضي، واستهدفهما بوابل من القذائف المدفعية، رغم وجود عشرات المرضى والنازحين داخله، فيما حاصر الاحتلال مستشفى الحلو من جميع الجهات.

يذكر أن مستشفى الحلو يضم عدة أقسام، من بينها: قسم مرضى السرطان، بالإضافة إلى حضانة، ويتواجد أكثر من 90 شخصا، ما بين طواقم طبية ومرضى محاصرون داخله، في ظل انقطاع تام للاتصالات والانترنت.

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

