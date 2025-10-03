شؤون فلسطينية

ترامب يمهل حماس حتى الأحد ويتوعد بـ"الجحيم" في حال الرفض

ترامب يمهل حماس حتى الأحد ويتوعد بـ"الجحيم" في حال الرفض
رام الله - دنيا الوطن
أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حركة "حماس" حتى مساء الأحد للقبول بخطة قدمتها واشنطن لوقف الحرب في قطاع غزة، محذِّراً من تصعيد عسكري واسع إذا رفضت الحركة العرض.

ونشر ترامب بياناً على منصته، حدد فيه مهلة الرد بـ"السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن" (أي ما يعادل الواحدة صباحاً من يوم الاثنين بتوقيت القدس)، وصف فيها العرض بأنه "فرصة أخيرة"، وحذّر قائلاً إن أي رفض سيؤدي إلى "فتح أبواب الجحيم" على حماس بشكل غير مسبوق. ودعا الرئيس الأميركي أيضاً "الفلسطينيين الأبرياء" إلى مغادرة مناطق محتملة الخطر داخل غزة فوراً إلى مناطق أكثر أمناً.

وأوضح ترامب أن الخطة تحظى بدعم إسرائيل ودول إقليمية كبرى، وأنها تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، مع ترتيبات لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة انتقالية بغزة تشرف عليها هيئة دولية. وأكد أن الوثيقة تضم 20 بنداً تهدف إلى وقف العنف "بشكل نهائي أو شبه نهائي" وفق تعبيره.

من جهتها، قالت قيادة حركة حماس إنها لا تزال تدرس المقترح وتحتاج إلى مزيد من الوقت قبل إعلان موقف رسمي. ونقل عن قيادي بالحركة أن مشاورات داخلية قائمة مع الوسطاء، وأن الحركة أخطرت هذه الأطراف بأنها "تحتاج لبعض الوقت" لمراجعة البنود، وعبّرت عن تحفظات على بعض عناصر الخطة، ولا سيما بندَي نزع السلاح وإبعاد عناصر من الفصائل.

وكان البيت الأبيض قد كشف عن الخطة في وقت سابق من الأسبوع، ممهّداً لها عبر اتصالات دبلوماسية ومؤتمرات مع دول إقليمية، بينما رحّب مسؤولون غربيون وعرب بمضامينها بوصفها إطاراً لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين. وفي المقابل، طالبت حماس بضمانات مكتوبة لانسحاب إسرائيلي كامل وجدولاً زمنياً واضحاً، إضافة إلى آليات تمنع خروقات وقف النار بعمليات اغتيال أو استهدافات لاحقة.

أخبار ذات صلة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

&quot;الأونروا&quot;: عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

"الأونروا": عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

ترامب يمهل حماس حتى الأحد ويتوعد بـ&quot;الجحيم&quot; في حال الرفض

ترامب يمهل حماس حتى الأحد ويتوعد بـ"الجحيم" في حال الرفض

وزير خارجية باكستان: خطة ترامب لغزة &quot;ليست خطتنا&quot;

وزير خارجية باكستان: خطة ترامب لغزة "ليست خطتنا"

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

&quot;الأونروا&quot;: عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

"الأونروا": عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

غزة.. حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة

غزة.. حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

منوعات

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

عربي

احتجاجات في سوريا ضد تقليص ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية

احتجاجات في سوريا ضد تقليص ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية

المغرب: قتيلان ومئات الإصابات باحتجاجات &quot;جيل زد&quot;

المغرب: قتيلان ومئات الإصابات باحتجاجات "جيل زد"

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل