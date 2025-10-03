ترامب يمهل حماس حتى الأحد ويتوعد بـ"الجحيم" في حال الرفض



وأوضح ترامب أن الخطة تحظى بدعم إسرائيل ودول إقليمية كبرى، وأنها تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، مع ترتيبات لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، وتشكيل إدارة انتقالية بغزة تشرف عليها هيئة دولية. وأكد أن الوثيقة تضم 20 بنداً تهدف إلى وقف العنف "بشكل نهائي أو شبه نهائي" وفق تعبيره.



من جهتها، قالت قيادة حركة حماس إنها لا تزال تدرس المقترح وتحتاج إلى مزيد من الوقت قبل إعلان موقف رسمي. ونقل عن قيادي بالحركة أن مشاورات داخلية قائمة مع الوسطاء، وأن الحركة أخطرت هذه الأطراف بأنها "تحتاج لبعض الوقت" لمراجعة البنود، وعبّرت عن تحفظات على بعض عناصر الخطة، ولا سيما بندَي نزع السلاح وإبعاد عناصر من الفصائل.



وكان البيت الأبيض قد كشف عن الخطة في وقت سابق من الأسبوع، ممهّداً لها عبر اتصالات دبلوماسية ومؤتمرات مع دول إقليمية، بينما رحّب مسؤولون غربيون وعرب بمضامينها بوصفها إطاراً لإنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين. وفي المقابل، طالبت حماس بضمانات مكتوبة لانسحاب إسرائيلي كامل وجدولاً زمنياً واضحاً، إضافة إلى آليات تمنع خروقات وقف النار بعمليات اغتيال أو استهدافات لاحقة.



رام الله - دنيا الوطنأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حركة "حماس" حتى مساء الأحد للقبول بخطة قدمتها واشنطن لوقف الحرب في قطاع غزة، محذِّراً من تصعيد عسكري واسع إذا رفضت الحركة العرض.ونشر ترامب بياناً على منصته، حدد فيه مهلة الرد بـ"السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن" (أي ما يعادل الواحدة صباحاً من يوم الاثنين بتوقيت القدس)، وصف فيها العرض بأنه "فرصة أخيرة"، وحذّر قائلاً إن أي رفض سيؤدي إلى "فتح أبواب الجحيم" على حماس بشكل غير مسبوق. ودعا الرئيس الأميركي أيضاً "الفلسطينيين الأبرياء" إلى مغادرة مناطق محتملة الخطر داخل غزة فوراً إلى مناطق أكثر أمناً.