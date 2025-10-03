تركيا تعتقل مشتبهًا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول

رام الله - دنيا الوطنألقت السلطات التركية فجر الجمعة، القبض على شخص يُعرف باسم سركان تشيتشك، بعد ثبوت تورطه في أنشطة تجسسية لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول أن عملية الاعتقال نفذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع النيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، ضمن عملية أمنيّة أطلقت عليها تسمية "ميترون".وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت أن تشيتشك كان على اتصال بفيصل رشيد، أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات الإلكترونية، حيث وافق على تنفيذ أنشطة تجسسية ضد ناشط فلسطيني معارض للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط ومقيم في منطقة باشاك شهير بإسطنبول.وكشفت التحقيقات أن الاسم الأصلي للمشتبه به هو محمد فاتح كلاش، وأنه غيّر اسمه بعد تراكم ديون مالية خلال مسيرته المهنية. بعد ذلك، ترك مجال التجارة وأسس في عام 2020 شركة للتحريات الخاصة، وعمل كمحقق خاص، حيث تعرف خلال نشاطه على موسى كوش، المعتقل حالياً بتهمة التجسس لصالح الموساد، بالإضافة إلى المحامي طغرل هان ديب، وتعاون معهما في أعمال التحري.ولفتت التحقيقات إلى أن تشيتشك تلقى اتصالاً عبر تطبيق "واتساب" من فيصل رشيد بتاريخ 31 يوليو/تموز، الذي قدم نفسه على أنه موظف في مكتب محاماة بالخارج، وطلب منه مراقبة الناشط الفلسطيني لمدة أربعة أيام مقابل مبلغ 4 آلاف دولار تم تحويلها له بعملة مشفرة في 1 أغسطس/آب.ورغم علم تشيتشك بأن كوش اعتُقل وحُكم عليه بالسجن 19 عامًا بسبب تعامله مع إسرائيل، وافق على المهمة، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى الهدف أثناء محاولاته في الأول والثاني من أغسطس. وبعد فشل عملية الاستطلاع، انهى رشيد الاتصال معه في 3 أغسطس.