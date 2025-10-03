دولي

تركيا تعتقل مشتبهًا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول

تركيا تعتقل مشتبهًا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
ألقت السلطات التركية فجر الجمعة، القبض على شخص يُعرف باسم سركان تشيتشك، بعد ثبوت تورطه في أنشطة تجسسية لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول أن عملية الاعتقال نفذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع النيابة العامة وفرع مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، ضمن عملية أمنيّة أطلقت عليها تسمية "ميترون".

وأوضحت المصادر أن التحقيقات كشفت أن تشيتشك كان على اتصال بفيصل رشيد، أحد عناصر المركز الإسرائيلي للعمليات الإلكترونية، حيث وافق على تنفيذ أنشطة تجسسية ضد ناشط فلسطيني معارض للسياسات الإسرائيلية في الشرق الأوسط ومقيم في منطقة باشاك شهير بإسطنبول.

وكشفت التحقيقات أن الاسم الأصلي للمشتبه به هو محمد فاتح كلاش، وأنه غيّر اسمه بعد تراكم ديون مالية خلال مسيرته المهنية. بعد ذلك، ترك مجال التجارة وأسس في عام 2020 شركة للتحريات الخاصة، وعمل كمحقق خاص، حيث تعرف خلال نشاطه على موسى كوش، المعتقل حالياً بتهمة التجسس لصالح الموساد، بالإضافة إلى المحامي طغرل هان ديب، وتعاون معهما في أعمال التحري.

ولفتت التحقيقات إلى أن تشيتشك تلقى اتصالاً عبر تطبيق "واتساب" من فيصل رشيد بتاريخ 31 يوليو/تموز، الذي قدم نفسه على أنه موظف في مكتب محاماة بالخارج، وطلب منه مراقبة الناشط الفلسطيني لمدة أربعة أيام مقابل مبلغ 4 آلاف دولار تم تحويلها له بعملة مشفرة في 1 أغسطس/آب.

ورغم علم تشيتشك بأن كوش اعتُقل وحُكم عليه بالسجن 19 عامًا بسبب تعامله مع إسرائيل، وافق على المهمة، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى الهدف أثناء محاولاته في الأول والثاني من أغسطس. وبعد فشل عملية الاستطلاع، انهى رشيد الاتصال معه في 3 أغسطس.

أخبار ذات صلة

تركيا تعتقل مشتبهًا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول

تركيا تعتقل مشتبهًا بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

لوكسمبورغ تتوج جيوم دوقًا أكبر بعد تنازل والده هنري

لوكسمبورغ تتوج جيوم دوقًا أكبر بعد تنازل والده هنري

تقرير: الولايات المتحدة تساعد كييف على تنفيذ ضربات دقيقة داخل روسيا

تقرير: الولايات المتحدة تساعد كييف على تنفيذ ضربات دقيقة داخل روسيا

الاحتلال يعترض 40 قارباً من &quot;أسطول الصمود&quot; ويعتقل نشطاء دوليين على متنها

الاحتلال يعترض 40 قارباً من "أسطول الصمود" ويعتقل نشطاء دوليين على متنها

بعد اعتراض &quot;أسطول الصمود&quot;.. كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية وتلغي اتفاقية التجارة الحرة

بعد اعتراض "أسطول الصمود".. كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية وتلغي اتفاقية التجارة الحرة

(ويكيليكس) يكشف: سبعة آلاف دولار لكل منشور مؤيد لإسرائيل لمؤثرين أميركيين

(ويكيليكس) يكشف: سبعة آلاف دولار لكل منشور مؤيد لإسرائيل لمؤثرين أميركيين

روسيا تعلن رفضها للاعتراف بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

روسيا تعلن رفضها للاعتراف بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

سلطة المياه: بدء التشغيل التجريبي لخط المياه الرئيسي في محافظة الوسطى بقطاع غزة

&quot;الأونروا&quot;: عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

"الأونروا": عشرات آلاف الفلسطينيين يواجهون نزوحا متكررا في غزة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

اليونسيف: الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

الإبادة في غزة تتواصل:66,288 شهيدًا وسط استمرار القصف الإسرائيلي

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

وفاة رضيع وإجلاء 3 خدج من مستشفى الحلو بمدينة غزة إلى جنوب القطاع

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

غزة.. حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة

غزة.. حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

منوعات

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

عربي

مصر: إثيوبيا تهدد أمن المنطقة واستقرارها

مصر: إثيوبيا تهدد أمن المنطقة واستقرارها

احتجاجات في سوريا ضد تقليص ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية

احتجاجات في سوريا ضد تقليص ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية

المغرب: قتيلان ومئات الإصابات باحتجاجات &quot;جيل زد&quot;

المغرب: قتيلان ومئات الإصابات باحتجاجات "جيل زد"

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا