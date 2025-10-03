ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مدرسة إسلامية داخلية متعددة الطوابق في شرق جزيرة جاوة بإندونيسيا إلى ثمانية قتلى، بعد العثور يوم الجمعة على ثلاث جثث جديدة تحت أنقاض المبنى، وفق ما أعلن نانانغ سيجيت، المسؤول في مكتب البحث والإغاثة بسورابايا.وأوضح سيجيت أن جثتي طفلين انتشلتا صباح الجمعة من تحت كتل الخرسانة المنهارة، تلاها العثور على جثة ثالثة، لتصبح الحصيلة الموقتة للكارثة ثمانية قتلى، بعد أن كانت خمسة قتلى في البداية.وانهار جزء من مدرسة "الخزيني" الإسلامية، الاثنين الماضي، أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر، ما أدى إلى حصر 59 شخصاً تحت الأنقاض، وفق التعداد الرسمي. وقال مسؤولون الخميس إنه لم يعد بالإمكان رصد أي علامات حياة بين المحاصرين، ما أثار مخاوف من ارتفاع الحصيلة النهائية للضحايا.وأفاد خبراء أن الانهيار قد يكون ناجماً عن مشاكل هيكلية في المبنى وعدم التزامه بمعايير البناء، فيما تم فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الحادث.من جهة أخرى، تمكنت فرق الإغاثة من انتشال خمسة ناجين وجثتين من تحت الأنقاض، بينما أصيب قسم الفتيان وحده من المبنى متعدد الطوابق.ولا تزال العائلات في موقع الحادث بانتظار أي أخبار عن أبنائها المفقودين، وسط حالة من الحزن والقلق الشديدين.