دولي

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مدرسة إسلامية داخلية متعددة الطوابق في شرق جزيرة جاوة بإندونيسيا إلى ثمانية قتلى، بعد العثور يوم الجمعة على ثلاث جثث جديدة تحت أنقاض المبنى، وفق ما أعلن نانانغ سيجيت، المسؤول في مكتب البحث والإغاثة بسورابايا.

وأوضح سيجيت أن جثتي طفلين انتشلتا صباح الجمعة من تحت كتل الخرسانة المنهارة، تلاها العثور على جثة ثالثة، لتصبح الحصيلة الموقتة للكارثة ثمانية قتلى، بعد أن كانت خمسة قتلى في البداية.

وانهار جزء من مدرسة "الخزيني" الإسلامية، الاثنين الماضي، أثناء تجمع الطلاب لأداء صلاة العصر، ما أدى إلى حصر 59 شخصاً تحت الأنقاض، وفق التعداد الرسمي. وقال مسؤولون الخميس إنه لم يعد بالإمكان رصد أي علامات حياة بين المحاصرين، ما أثار مخاوف من ارتفاع الحصيلة النهائية للضحايا.

وأفاد خبراء أن الانهيار قد يكون ناجماً عن مشاكل هيكلية في المبنى وعدم التزامه بمعايير البناء، فيما تم فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب الحادث.

من جهة أخرى، تمكنت فرق الإغاثة من انتشال خمسة ناجين وجثتين من تحت الأنقاض، بينما أصيب قسم الفتيان وحده من المبنى متعدد الطوابق.

ولا تزال العائلات في موقع الحادث بانتظار أي أخبار عن أبنائها المفقودين، وسط حالة من الحزن والقلق الشديدين.

أخبار ذات صلة

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

ارتفاع قتلى انهيار مدرسة إسلامية في إندونيسيا إلى 8 أشخاص

لوكسمبورغ تتوج جيوم دوقًا أكبر بعد تنازل والده هنري

لوكسمبورغ تتوج جيوم دوقًا أكبر بعد تنازل والده هنري

تقرير: الولايات المتحدة تساعد كييف على تنفيذ ضربات دقيقة داخل روسيا

تقرير: الولايات المتحدة تساعد كييف على تنفيذ ضربات دقيقة داخل روسيا

الاحتلال يعترض 40 قارباً من &quot;أسطول الصمود&quot; ويعتقل نشطاء دوليين على متنها

الاحتلال يعترض 40 قارباً من "أسطول الصمود" ويعتقل نشطاء دوليين على متنها

بعد اعتراض &quot;أسطول الصمود&quot;.. كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية وتلغي اتفاقية التجارة الحرة

بعد اعتراض "أسطول الصمود".. كولومبيا تطرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية وتلغي اتفاقية التجارة الحرة

(ويكيليكس) يكشف: سبعة آلاف دولار لكل منشور مؤيد لإسرائيل لمؤثرين أميركيين

(ويكيليكس) يكشف: سبعة آلاف دولار لكل منشور مؤيد لإسرائيل لمؤثرين أميركيين

روسيا تعلن رفضها للاعتراف بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

روسيا تعلن رفضها للاعتراف بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران

إدانة دولية واسعة لاعتراض إسرائيل &quot;أسطول الصمود&quot; في المياه الدولية

إدانة دولية واسعة لاعتراض إسرائيل "أسطول الصمود" في المياه الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

استشهاد أربعة أشقاء استهدفهم الاحتلال أثناء جمعهم الحطب بمخيم البريج وسط القطاع

استشهاد أربعة أشقاء استهدفهم الاحتلال أثناء جمعهم الحطب بمخيم البريج وسط القطاع

بذريعة الأعياد اليهودية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس

بذريعة الأعياد اليهودية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

البحرية الإسرائيلية تعترض &quot;أسطول الصمود&quot; المتجه إلى غزة

البحرية الإسرائيلية تعترض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

محادثات &quot;حساسة&quot; تجري حول خطة إنهاء الحرب في غزة وحماس تطلب تعديلات

محادثات "حساسة" تجري حول خطة إنهاء الحرب في غزة وحماس تطلب تعديلات

منوعات

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

عربي

احتجاجات في سوريا ضد تقليص ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية

احتجاجات في سوريا ضد تقليص ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية

المغرب: قتيلان ومئات الإصابات باحتجاجات &quot;جيل زد&quot;

المغرب: قتيلان ومئات الإصابات باحتجاجات "جيل زد"

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل