احتجاجات في سوريا ضد تقليص ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية

رام الله - دنيا الوطن
نظّم عدد من المواطنين في مدينة حماة السورية، الجمعة، تظاهرة أمام مبنى المحافظة، احتجاجًا على قرار وزارة التربية تقليص عدد ساعات تدريس مادة التربية الإسلامية في المدارس، وإخراج درجتها من المجموع النهائي لطلاب الثانوية العامة.

وأظهر فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد المحتجين وهو يوجّه تهديدًا صريحًا إلى وزير التربية محمد عبد الرحمن تركو، قائلاً: "والله لنأتيك برجال تعشق الموت كما تعشق الحياة.. دير بالك على حالك"، معبّرًا عن غضبه من تعديل المنهج الدراسي.

واعتبر آخرون أن خفض ساعات المادة من ساعتين إلى أقل من أيام الناظم يمثل انتقاصًا من الحقوق الدينية للطلاب، معبرين عن رفضهم استبدالها بمقررات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والموسيقى.

وردّت ناشطة على الفيديو بمقترح لإنشاء معهد للفنون في حماة، يجمع بين الموسيقى والرسم والقراءة، لتربية جيل متفهم ومبدع، قائلة: "رح أزرع محبة وفن ليطلع جيل ما بيشبهك أبداً".

وعلّق آخر على الاحتجاجات قائلاً: "في حماة يخرج هذا الصوت المعارض، حُرّاس القرآن! تهديد ووعيد… ولكن، هل القرآن بحاجة إلى حراسة من هؤلاء؟ وأين هي الدولة إذا كنا نتحدث فعلاً عن دولة؟"

وتعكس هذه التظاهرات الغضب الشعبي من تغييرات المنهج الدراسي، وما يراه المحتجون مساسًا بالهوية الدينية للطلاب.

