لوكسمبورغ تتوج جيوم دوقًا أكبر بعد تنازل والده هنري

رام الله - دنيا الوطن
تنازل الدوق الأكبر لوكسمبورغ هنري، البالغ من العمر 70 عامًا، عن العرش لصالح نجله جيوم، الذي أصبح سابع دوق أكبر في البلاد منذ تأسيس الملكية الحديثة عام 1890.

وخدم هنري الدوقية الصغيرة في قلب أوروبا لمدة 25 عامًا، في دور رمزي إلى حد كبير، قبل أن ينتقل السلطة إلى جيوم (43 عامًا). ومن المقرر أن يقام حفل التنصيب اليوم الجمعة، حيث سيحيي الدوق الجديد الجمهور من شرفة قصر الدوق الكبير برفقة العائلة المالكة.

ومن المتوقع حضور مراسم التتويج عدد من أفراد العائلات الملكية الأوروبية، بينهم ممثلون من هولندا وبلجيكا، إضافة إلى كبار الضيوف مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، خلال الحفل المسائي الذي سيقيمه الدوق الجديد.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، سيقوم جيوم بجولة تقليدية في أنحاء البلاد، تختتم بقداس الأحد في كاتدرائية نوتردام الكاثوليكية بإشراف رئيس الأساقفة جان كلود هوليريش.

وتعد لوكسمبورغ دولة ديمقراطية برلمانية، حيث يؤدي الدوق الأكبر دورًا رمزيًا يشبه دور الملك تشارلز في المملكة المتحدة أو الملك فيليب في بلجيكا، بعدما انفصلت الدولة عن فرنسا وبلجيكا وألمانيا في القرنين السابع عشر والتاسع عشر.

