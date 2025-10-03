تقرير: الولايات المتحدة تساعد كييف على تنفيذ ضربات دقيقة داخل روسيا

ويشكل هذا التحول الأميركي تغييراً واضحاً مقارنة بموقف إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي كانت تحذر أوكرانيا من استهداف منشآت الطاقة الروسية خشية تصعيد الصراع.



ومع ذلك، كثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تراجع إنتاج الديزل داخلياً. وتم استهداف 16 من أصل 38 مصفاة منذ أغسطس، بعضهما عدة مرات، مما أثر على الإمدادات المحلية.



انقسامات وتحديات





داخل الفريق الأميركي ورغم الدعم المتزايد، يرى بعض المسؤولين في فريق ترامب أن تسليم كمية محدودة من صواريخ "توماهوك" لن يغير مسار الحرب بشكل حاسم. وقال أحد المسؤولين: "لا أعتقد أن بضعة ضربات عميقة داخل روسيا ستجعل بوتين يغير موقفه".



وفي الوقت نفسه، أكد الجنرال المتقاعد كيث كيلوغ، المبعوث الخاص لترامب لشؤون أوكرانيا، أن الرئيس فوض أوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى، مشيراً إلى أن الوقت مناسب لمواجهة روسيا بقوة أكبر.



تحذير روسي





من جهته، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أي حديث عن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بأنه مؤشر خطير لا يمكن تجاهله، محذراً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد جديد وخطير للتوترات واستدعاء رد موسكو المناسب. وأكد أن الدعم الغربي لن يغير المعطيات العسكرية على الأرض.



دعم ناتو مستمر





في الوقت ذاته، تضغط واشنطن على حلفاء الناتو لتوسيع الدعم الاستخباراتي لأوكرانيا. وتقدم بريطانيا بالفعل دعماً في تنفيذ بعض الضربات داخل العمق الروسي، فيما تظل كميات الصواريخ بعيدة المدى مثل "هيمارس" و"أتاكمز" محدودة لدى أوكرانيا.

