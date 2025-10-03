وزير خارجية باكستان: خطة ترامب لغزة "ليست خطتنا"

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، الجمعة، إن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً بشأن قطاع غزة لا تتطابق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.وأوضح دار خلال جلسة برلمانية أن النقاط العشرين الواردة في الخطة الأميركية أُدخلت عليها تعديلات لم تكن موجودة في مقترحات الدول الإسلامية، مؤكداً أن هذه الخطة ليست الوثيقة التي أرسلتها بلاده مع الدول المشاركة. وأضاف: "بعض المجالات الرئيسية التي أردنا تغطيتها لم تُدرج في الخطة النهائية، وقد تم تعديلها من جانبهم".وأشار الوزير إلى أن الأهداف الأساسية للخطة التي اقترحها ترامب تركز على وقف إطلاق النار، إنهاء النزيف، تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء النزوح القسري للفلسطينيين، لكنه شدد على أن الإعلان الأميركي يمثل موقف الولايات المتحدة وليس موقف باكستان أو الدول الإسلامية المشاركة.يذكر أن باكستان كانت من بين ثماني دول عربية وإسلامية ناقشت خطة ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة خلال اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالاقتراح الأميركي، مشدداً على أن تحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمثل شرطاً للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة.