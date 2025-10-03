شؤون فلسطينية

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن الحكومة تترقب الرد الرسمي من حركة حماس بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحاً أنه لم يُتخذ بعد أي تقييم رسمي لرد الحركة.

وقال المكتب لوسائل الإعلام إن العمليات العسكرية في غزة مستمرة، وأن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ خططه على الأرض، مؤكداً أن إسرائيل لم تغادر أي مناطق في القطاع.

وفي الوقت نفسه، صرح قيادي في حماس لوكالة "فرانس برس" بأن الحركة ما زالت في طور دراسة خطة ترامب، مضيفاً أن المشاورات مستمرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار نهائي.

وكان الرئيس الأميركي قد منح حماس مهلة من ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على الخطة، مهدداً بالتصعيد في حال رفضها. وقال عضو المكتب السياسي لحماس، محمد نزال، إن الحركة بدأت مراجعة الخطة التي أعدتها الإدارة الأميركية، ولديها ملاحظات على بعض البنود، مؤكداً استمرار التواصل مع الوسطاء العرب والدوليين والسعي للوصول إلى تفاهمات توقف العمليات العسكرية.

محتويات الخطة الأميركية تشمل الخطة التي كشف عنها ترامب 20 بنداً رئيسياً، من بينها:

وقف فوري لإطلاق النار في غزة فور موافقة الأطراف.

الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والمعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

نزع سلاح حماس وإخراج مقاتليها من القطاع إلى دول أخرى.

إدارة مؤقتة لغزة عبر لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين والخبراء الدوليين، تحت إشراف مجلس يقوده ترامب ويضم شخصيات دولية بارزة، بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وأفادت مصادر قريبة من الحركة بأن حماس تسعى لإجراء تعديلات على بعض البنود، خاصة المتعلقة بنزع السلاح وإبعاد الكوادر، مطالبة بضمانات دولية للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وضمان عدم انتهاك وقف إطلاق النار عبر عمليات اغتيال أو هجمات محددة.

أخبار ذات صلة

وزير خارجية باكستان: خطة ترامب لغزة &quot;ليست خطتنا&quot;

وزير خارجية باكستان: خطة ترامب لغزة "ليست خطتنا"

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

حماس: نحتاج لمزيد من الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة

حماس: نحتاج لمزيد من الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة

الأمم المتحدة: الحديث عن &quot;منطقة آمنة&quot; في غزة مهزلة

الأمم المتحدة: الحديث عن "منطقة آمنة" في غزة مهزلة

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

الاحتلال الإسرائيلي يعترض آخر سفينة من &quot;أسطول الصمود&quot; المتجه إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترض آخر سفينة من "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

غزة.. حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة

غزة.. حصيلة جديدة لشهداء وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

مستوطنون يجبرون المواطنين على مغادرة أراضيهم في فرخة غرب سلفيت

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص مستوطن في مدينة القدس المحتلة

استشهاد أربعة أشقاء استهدفهم الاحتلال أثناء جمعهم الحطب بمخيم البريج وسط القطاع

استشهاد أربعة أشقاء استهدفهم الاحتلال أثناء جمعهم الحطب بمخيم البريج وسط القطاع

بذريعة الأعياد اليهودية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس

بذريعة الأعياد اليهودية.. مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

جوال تعلن عن أكثر من 130 موزعاً ونقطة بيع في قطاع غزة

البحرية الإسرائيلية تعترض &quot;أسطول الصمود&quot; المتجه إلى غزة

البحرية الإسرائيلية تعترض "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة

الجهاد الإسلامي: خطة ترامب لن تنجح ما لم تُعدّل وتضمن انسحاب الاحتلال

الجهاد الإسلامي: خطة ترامب لن تنجح ما لم تُعدّل وتضمن انسحاب الاحتلال

منوعات

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

رانيا محمود ياسين تحسم الجدل حول أنباء اعتزالها

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

حورية فرغلي تفاجئ جمهورها بشكل أنفها الجديد بعد رحلة طويلة من العمليات

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

أمل عرفة تكسر صمتها وتلجأ للقضاء بعد ابتزاز طال عائلتها

فيديو: &quot;زلزال في هوليوود&quot;.. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

فيديو: "زلزال في هوليوود".. ممثلة بالذكاء الاصطناعي تشعل غضب النقابات والفنانين

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

استقالة نقيب الفنانين المصريين بعد ترشيحه لمنصب سياسي جديد

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

عربي

المغرب: قتيلان ومئات الإصابات باحتجاجات &quot;جيل زد&quot;

المغرب: قتيلان ومئات الإصابات باحتجاجات "جيل زد"

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

تونس: الكشف عن تفاصيل القبض على ابنة بن علي الصغرى في فرنسا

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

مصر: نتمسك باستقرار السودان ونرفض أي خطوات أحادية في ملف نهر النيل

شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان

شهيدان وإصابة آخر بجروح في قصف مسيّرة إسرائيلية مركبة جنوب لبنان