إسرائيل: ننتظر رد حماس على خطة ترامب وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أن الحكومة تترقب الرد الرسمي من حركة حماس بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحاً أنه لم يُتخذ بعد أي تقييم رسمي لرد الحركة.وقال المكتب لوسائل الإعلام إن العمليات العسكرية في غزة مستمرة، وأن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ خططه على الأرض، مؤكداً أن إسرائيل لم تغادر أي مناطق في القطاع.وفي الوقت نفسه، صرح قيادي في حماس لوكالة "فرانس برس" بأن الحركة ما زالت في طور دراسة خطة ترامب، مضيفاً أن المشاورات مستمرة وتحتاج إلى مزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار نهائي.وكان الرئيس الأميركي قد منح حماس مهلة من ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على الخطة، مهدداً بالتصعيد في حال رفضها. وقال عضو المكتب السياسي لحماس، محمد نزال، إن الحركة بدأت مراجعة الخطة التي أعدتها الإدارة الأميركية، ولديها ملاحظات على بعض البنود، مؤكداً استمرار التواصل مع الوسطاء العرب والدوليين والسعي للوصول إلى تفاهمات توقف العمليات العسكرية.محتويات الخطة الأميركية تشمل الخطة التي كشف عنها ترامب 20 بنداً رئيسياً، من بينها:وقف فوري لإطلاق النار في غزة فور موافقة الأطراف.الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والمعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل.نزع سلاح حماس وإخراج مقاتليها من القطاع إلى دول أخرى.إدارة مؤقتة لغزة عبر لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين والخبراء الدوليين، تحت إشراف مجلس يقوده ترامب ويضم شخصيات دولية بارزة، بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.وأفادت مصادر قريبة من الحركة بأن حماس تسعى لإجراء تعديلات على بعض البنود، خاصة المتعلقة بنزع السلاح وإبعاد الكوادر، مطالبة بضمانات دولية للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وضمان عدم انتهاك وقف إطلاق النار عبر عمليات اغتيال أو هجمات محددة.