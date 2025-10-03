حماس: نحتاج لمزيد من الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة





الخطة التي كشفها ترامب الاثنين الماضي تتضمن 20 بنداً، أبرزها:



وقف فوري لإطلاق النار.



تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.



نزع سلاح الحركة وخروج مقاتليها إلى دول أخرى.



تشكيل إدارة انتقالية لغزة من تكنوقراط فلسطينيين وخبراء دوليين، تحت إشراف مجلس يرأسه ترامب ويضم شخصيات دولية بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.



ووفق مصادر قريبة من الحركة، فإن حماس تسعى لتعديل بعض البنود المثيرة للجدل، خاصة ما يتعلق بـ"نزع السلاح" و"إبعاد الكوادر"، مطالبة بضمانات دولية لانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع ومنع عمليات الاغتيال.



تطورات ميدانية





ميدانياً، تواصلت الغارات الإسرائيلية على غزة، حيث قصفت المدفعية والطائرات مناطق في خان يونس ومدينة غزة صباح الجمعة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق شارع الرشيد لمنع المدنيين من العودة إلى شمال القطاع. وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 50% من مدينة غزة.



وفي المقابل، حذرت وزارة الصحة في القطاع من تفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكدة أن حصيلة الضحايا تجاوزت 66 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من المدنيين، بينما تقول إسرائيل إن هجوم حماس الأول أسفر عن مقتل 1219 شخصاً.



ترقب وردود فعل





على الصعيد السياسي، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الخطة خلال لقائه ترامب في واشنطن، فيما تسعى أطراف إقليمية، بينها مصر، لإقناع حماس برد إيجابي. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن رفض الخطة سيجعل "الوضع بالغ الصعوبة".



من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الخطة لاقت ترحيباً دولياً واسعاً، محذرة من أن أي انسحاب من جانب حماس قد يدفع ترامب إلى "وضع خطوط حمراء صارمة".



رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة حماس، الجمعة، أنها لا تزال تدرس الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أنها بحاجة إلى وقت إضافي قبل إعلان موقف رسمي.وقال قيادي في الحركة لوكالة "فرانس برس": "حماس تواصل مشاوراتها الداخلية بشأن خطة ترامب، وقد أبلغت الوسطاء أن هذه المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".وكان الرئيس الأميركي قد منح الحركة مهلة من 3 إلى 4 أيام للرد، ملوحاً بـ"الدمار" إذا رفضت الخطة.من جانبه، صرّح عضو المكتب السياسي في حماس محمد نزال أن الحركة بدأت بالفعل دراسة البنود المقدمة، موضحاً أن "الخطة عليها ملاحظات، وسنعلن موقفنا قريباً"، مشدداً على أن النقاشات مع الوسطاء العرب والإسلاميين متواصلة وأن الحركة "جادّة في الوصول إلى تفاهمات توقف حرب الإبادة الإسرائيلية".ملامح الخطة الأميركية